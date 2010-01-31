سه نامزد ریاست جمهوری سودان رد صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده "فاطمه عبدالمحمود" نام دارد و در 24 سال گذشته برای اولین بار است یک زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری سودان شده است.

عبدالمحمود به نمایندگی از حزب "اتحادیه دموکراتیک سودانیهای سوسیالیست" نامزد انتخابات ریاست جمهوری سودان شده بود.

نامزد دیگر رد صلاحیت شده "عبدالله علی" نام داشت که توانسته بود 16 هزار امضا از 15 ایالت سودان در حمایت از خود جمع آوری کند.

در این گزارش اشاره ای به نام نامزد سوم رد صلاحیت شده نشده است.

در مجموع 13 نفر برای این انتخابات نامزد شده بودند که 10 نفر از آنها تائید صلاحیت شده اند.

"صالح حبیب" رئیس کمیسیون انتخابات سودان اعلام کرد : سه نامزد رد صلاحیت شده نتوانستند شرایط لازم برای شرکت در انتخابات را اخذ کنند.

بر اساس این گزارش، یکی از شروط لازم برای نامزد شدن در انتخابت ریاست جمهوری جمع آوری 15 هزار امضا از 18 ایالت سودان است. این کشور در مجموع 25 ایالت دارد.

احزاب مخالف دولت، این اقدام کمیسیون انتخابات را اقدامی در جهت پیرزی "عمر البشیر" رئیس جمهور فعلی سودان، در انتخابات آتی توصیف کردند.

بر اساس این گزارش، دولت سودان قوانین مربوط برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را افزایش داده و این اقدام را پس از اعتراض مخالفان دولت در متهم کردن حزب حاکم کنگره ملی به فساد و خرید رای توسط این حزب انجام گرفت.

در همین رابطه، "عمر حسن البشیر" رئیس جمهوری سودان اتهامات وارده از سوی احزاب مخالف دولت را رد کرد.

بر اساس این گزارش، انتخابات پارلمانی سودان نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار خواهد شد و تاریخ برگزاری انتخابات از 5 تا 12 ماه آوریل سال جاری میلادی اعلام شده است.