  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

با‎ حضور 12 ایرانی در بحرین/

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی نوجوانان و جوانان فردا آغاز می‎شود

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی نوجوانان و جوانان فردا آغاز می‎شود

مسابقات تنیس روی میز پروتور نوجوانان و جوانان جهان از روز دوشنبه با حضور 12 پینگ‎پنگ‎باز کشورمان در منامه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‎ها به مدت 4 روز در سه بخش تیمی، انفرادی و دوبل پیگیری خواهد شد. به همین منظور پینگ‌پنگ‎بازان نوجوان و جوان کشورمان در قالب 4 تیم برای حضور در این رقابت‎ها عازم بحرین شده‎اند.

نیما عالمیان، علیرضا ملارجبی، محمدامین حنطه و پوریا عمرانی (تیم جوانان الف، محمدعلی روئین‎تن، شاکر شجیراتی، علیرضا امرا (تیم جوانان ب)، پوریا عمرانی و متین لطف الله نسبی (تیم نوجوانان الف)، سروش امیری‎نیا، امیر حسین صدیق و حامد باشت باوی (تیم نوجوانان ب) نمایندگان اعزامی کشورمان به منامه هستند.

نادر شاملو و محمد وهابی (مربیان) و مهرداد بابادی‎وند (سرپرست) هدایت این بازیکنان را بر عهده خواهند داشت. 

کد مطلب 1026837

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها