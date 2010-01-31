به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها به مدت 4 روز در سه بخش تیمی، انفرادی و دوبل پیگیری خواهد شد. به همین منظور پینگپنگبازان نوجوان و جوان کشورمان در قالب 4 تیم برای حضور در این رقابتها عازم بحرین شدهاند.
نیما عالمیان، علیرضا ملارجبی، محمدامین حنطه و پوریا عمرانی (تیم جوانان الف، محمدعلی روئینتن، شاکر شجیراتی، علیرضا امرا (تیم جوانان ب)، پوریا عمرانی و متین لطف الله نسبی (تیم نوجوانان الف)، سروش امیرینیا، امیر حسین صدیق و حامد باشت باوی (تیم نوجوانان ب) نمایندگان اعزامی کشورمان به منامه هستند.
نادر شاملو و محمد وهابی (مربیان) و مهرداد بابادیوند (سرپرست) هدایت این بازیکنان را بر عهده خواهند داشت.
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