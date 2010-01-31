به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‎ها به مدت 4 روز در سه بخش تیمی، انفرادی و دوبل پیگیری خواهد شد. به همین منظور پینگ‌پنگ‎بازان نوجوان و جوان کشورمان در قالب 4 تیم برای حضور در این رقابت‎ها عازم بحرین شده‎اند.

نیما عالمیان، علیرضا ملارجبی، محمدامین حنطه و پوریا عمرانی (تیم جوانان الف، محمدعلی روئین‎تن، شاکر شجیراتی، علیرضا امرا (تیم جوانان ب)، پوریا عمرانی و متین لطف الله نسبی (تیم نوجوانان الف)، سروش امیری‎نیا، امیر حسین صدیق و حامد باشت باوی (تیم نوجوانان ب) نمایندگان اعزامی کشورمان به منامه هستند.

نادر شاملو و محمد وهابی (مربیان) و مهرداد بابادی‎وند (سرپرست) هدایت این بازیکنان را بر عهده خواهند داشت.