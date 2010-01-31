تولید 55 هزار تن ذرت علوفه ای و دانه ای توسط کشاورزان ایرانشهری

علیرضا دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، با اعلام این خبر گفت: این میزان ذرت از هزار و 200 هکتار اراضی این شهرستان برداشت و به بازار مصرف عرضه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایرانشهر افزود: فصل برداشت ذرت از اوایل دیماه شروع میشود و تا هشتم بهمن ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در هر هکتار از اراضی شهرستان ایرانشهر بطور متوسط 45 تن ذرت علوفه ای و پنج تن ذرت دانه ای برداشت می شود و 200 نفر به این کار اشتغال دارند.

دهمرده خاطرنشان کرد: در راستای ترویج کشت ذرت 45 تن بذر اصلاح شده بین کشاورزان ایرانشهری توزیع و تمام مراحل بصورت مکانیزه انجام شده است.