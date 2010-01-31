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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

حسینی در گفتگو با مهر:

نشر آموزه‌های قرآن نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تبلیغی است

نشر آموزه‌های قرآن نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تبلیغی است

قم - خبرگزاری مهر: نفر اول رشته ترتیل پانزدهمین المپیاد قرآن و حدیث، فراگیری تعالیم و آموزه‌های قرآن کریم و معارف اهل بیت(ع) در جهان را نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تبلیغی دانست.

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: ما مسلمانان نسبت به غربی‌ها در زمینه استفاده از شیوه‌های تبلیغی نوین برای ترویج فرهنگ و عقاید دینی خود ضعیف‌تر هستیم، زیرا غربی‌ها بسیاری از عقاید خود را که ممکن است خرافی و انحرافی نیز باشد در قالب فعالیت‌های تبلیغی، خیلی خوب در جوامع بشری ترویج می‌دهند.

طلبه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه افزود: متأسفانه ما مسلمانان نمی‌توانیم تعالیم عرفانی و اسلامی خود را به شیوه درست به جهانیان ارائه دهیم و غیر مسلمانان را با حقایق و معارف ناب قرآنی و اسلامی آشنا کنیم.

وی یکی از راه‌های ترویج فرهنگ قرآن را برگزاری المپیادها و مسابقات قرآنی دانست و در این زمینه تصریح کرد: البته برای بالابردن سطح کیفی مسابقات و المپیادهای قرآنی باید برای طلاب و نخبه‌های قرآنی، با استفاده از اساتید مجرب در سطوح مختلف، کلاس‌های قرآنی برگزار شود تا آنها با موضوعات مرتبط با قرآن کریم به خوبی آشنا شوند.

کد مطلب 1026844

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