سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: ما مسلمانان نسبت به غربی‌ها در زمینه استفاده از شیوه‌های تبلیغی نوین برای ترویج فرهنگ و عقاید دینی خود ضعیف‌تر هستیم، زیرا غربی‌ها بسیاری از عقاید خود را که ممکن است خرافی و انحرافی نیز باشد در قالب فعالیت‌های تبلیغی، خیلی خوب در جوامع بشری ترویج می‌دهند.



طلبه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه افزود: متأسفانه ما مسلمانان نمی‌توانیم تعالیم عرفانی و اسلامی خود را به شیوه درست به جهانیان ارائه دهیم و غیر مسلمانان را با حقایق و معارف ناب قرآنی و اسلامی آشنا کنیم.



وی یکی از راه‌های ترویج فرهنگ قرآن را برگزاری المپیادها و مسابقات قرآنی دانست و در این زمینه تصریح کرد: البته برای بالابردن سطح کیفی مسابقات و المپیادهای قرآنی باید برای طلاب و نخبه‌های قرآنی، با استفاده از اساتید مجرب در سطوح مختلف، کلاس‌های قرآنی برگزار شود تا آنها با موضوعات مرتبط با قرآن کریم به خوبی آشنا شوند.

