سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: ما مسلمانان نسبت به غربیها در زمینه استفاده از شیوههای تبلیغی نوین برای ترویج فرهنگ و عقاید دینی خود ضعیفتر هستیم، زیرا غربیها بسیاری از عقاید خود را که ممکن است خرافی و انحرافی نیز باشد در قالب فعالیتهای تبلیغی، خیلی خوب در جوامع بشری ترویج میدهند.
طلبه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه افزود: متأسفانه ما مسلمانان نمیتوانیم تعالیم عرفانی و اسلامی خود را به شیوه درست به جهانیان ارائه دهیم و غیر مسلمانان را با حقایق و معارف ناب قرآنی و اسلامی آشنا کنیم.
وی یکی از راههای ترویج فرهنگ قرآن را برگزاری المپیادها و مسابقات قرآنی دانست و در این زمینه تصریح کرد: البته برای بالابردن سطح کیفی مسابقات و المپیادهای قرآنی باید برای طلاب و نخبههای قرآنی، با استفاده از اساتید مجرب در سطوح مختلف، کلاسهای قرآنی برگزار شود تا آنها با موضوعات مرتبط با قرآن کریم به خوبی آشنا شوند.
حسینی در گفتگو با مهر:
نشر آموزههای قرآن نیازمند بهرهگیری از شیوههای نوین تبلیغی است
قم - خبرگزاری مهر: نفر اول رشته ترتیل پانزدهمین المپیاد قرآن و حدیث، فراگیری تعالیم و آموزههای قرآن کریم و معارف اهل بیت(ع) در جهان را نیازمند بهرهگیری از شیوههای نوین تبلیغی دانست.
سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: ما مسلمانان نسبت به غربیها در زمینه استفاده از شیوههای تبلیغی نوین برای ترویج فرهنگ و عقاید دینی خود ضعیفتر هستیم، زیرا غربیها بسیاری از عقاید خود را که ممکن است خرافی و انحرافی نیز باشد در قالب فعالیتهای تبلیغی، خیلی خوب در جوامع بشری ترویج میدهند.
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