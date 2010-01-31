به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 6 جلد تدوین شده است و در هر کدام از این 6 جلد به یک موضوع پرداخته می‌شود.

صادق عاشورپور درباره این کتاب گفت: این کتاب یک کار تحلیلی – تحقیقی و تاریخی با موضوع نمایش در ایران از آغاز دوره تاریخی آن تا کنون است.

وی ادامه داد: در این مجموعه بیشتر به آیینها و رسوم اقوام ایرانی از آیین زروان"خدای نورانی" که قبل از میترا بوده تا دوره انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود.برای نگارش این کتاب از منابعی همچون قرآن، تورات، انجیل، اوستا، گات‌ها و تمام کتابهای تحقیقی و تاریخی نوشته شده، حتی کتابهای مستشرقین اروپایی و عربی و کتابهای لاتین و عربی و هندی و چینی و هر نو ع کتابی که به این آیینها و نمایشها پرداخته است استفاده کرده‌ام.

عاشورپور این کتاب را پاسخ به ادعای کسانی دانست که می گویند ایرانیها نمایش ندارند چراکه در این مجموعه در حدود 40 نوع نمایش خاص ایرانی معرفی شده است.

در این مجموعه علاوه بر معرفی این آیینها درباره چگونگی شکل گیری، دوره شکل گیری، نوع نمایش و حتی زمانی که منسوخ شده توضیح داده شده است.



