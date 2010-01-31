به گزارش خبرنگار مهر، این دوره در روزهای 20 بهمن و 18 اسفند برگزار می‌شود و مدرس آن امیررضا اصنافی است .

اهداف آموزشی که برای این دوره در نظر گرفته شده عبارتند از: آشنایی با مفهوم دسترسی رایگان به اطلاعات، آشنایی با مجلات الکترونیکی رایگان، شیوه ارزیابی این مجلات و بکارگیری آنها در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی.

این دوره آموزشی سرفصل‌هایی چون دسترسی رایگان: مفاهیم و معانی، جریان آزاد اطلاعات، مجلات الکترونیکی: چیستی، مجلات الکترونیکی: انواع، مجلات الکترونیکی رایگان: تعریف، انواع، ارزیابی مجلات الکترونیکی رایگان، دسترسی به مجلات الکترونیکی رایگان، اقتصاد مجلات الکترونیکی رایگان، حق مولف در حیطه مجلات الکترونیکی رایگان، مطالعات انجام شده در حوزه مجلات الکترونیکی رایگان و پیشنهادهایی برای پژوهش در این حوزه را شامل می‌شود.

این دوره ظرفیت 15 نفر را دارد و محل برگزاری آن مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی است. ااین پژوهشگاه در خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین، شماره 1090 واقع شده است.

شرکت کنندگان در این دوره از تسهیلاتی چون تخفیف شهریه دوره‌های دیگر، بهره‌مندی از یکدوره آموزشی به صورت رایگان برای دارندگان پنج گواهینامه دوره آموزشی از پژوهشگاه، استفاده از مدارک تمام متن الکترونیکی (شامل 10 مقاله فارسی، 5 مقاله انگلیسی و 5 کتاب الکترونیکی)، امکان استفاده از کتابهای موجود کتابخانه در محل پژوهشگاه، 10 درصد تخفیف انتشارات، بازدید از کتابخانه و ارائه گواهینامه مورد تایید دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران برخوردار می‌شوند.







