لرستان و مظلومیت مضاعف/ قابلیتهایی که هر روز از دست می رود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان در این نشست با بیان اینکه لرستان در مقایسه با استانهای دیگر از یک مظلومیت مضاعفی برخوردار است، خاطر نشان کرد: فرصتها و پتانسیلهای فراوانی در این استان وجود دارد که متاسفانه از این فرصتها به خوبی استفاده نشده است.

سیدحسین صابری با اشاره به میزان آب ورودی و خروجی به استان لرستان، عنوان کرد: در حال حاضر سالانه بیش از چهار میلیارد متر مکعب آب به این استان وارد می شود و بیش از 8.5 میلیارد متر مکعب نیز در داخل خود استان تولید می شود.

خروج 12.5 میلیارد مترمکعب آب از لرستان

استاندار لرستان با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر بیش از 12.5 میلیارد متر مکعب آب از استان خارج می شود، بیان داشت: علیرغم اینکه در مصوبات دور دوم هیئت دولت مصوبات خوبی را در زمینه مهار آبهای لرستان دیده شده اما هنوز ما مظلومیت را در این بخش احساس می کنیم.

صابری با اشاره به دیگر مشکلات لرستان در زمینه راه روستایی و شهری یادآور شد: با توجه به اینکه در زمینه راه روستایی لرستان دارای جایگاه مطلوبی است ولی در استان روستاههایی وجود دارند که هنوز در این زمینه دارای مشکلات فراوانی هستند.

آبرسانی به 200 روستا با تانکر/ بی برقی در 12 روستای بالای 20 خانوار

وی با بیان اینکه متاسفانه بیش از 12 روستای بالای 20 خانوار در لرستان از نعمت برق برخوردار نیستند، خاطر نشان کرد: همچنین در سال گذشته ما برای آبرسانی به بیش از 200 روستا در لرستان از تانکر استفاده کردیم.

استاندار لرستان با اشاره به مشکلات حوزه صنعت این استان، خاطر نشان کرد: در زمینه صنعت در لرستان کارهایی صورت گرفته ولی با توجه به پتانسیل های موجود در این زمینه این میزان کار بسیار کم بوده است.

صنعت لرستان و مشکلات پیش رو

صابری با بیان اینکه صنایع موجود در لرستان مربوط به سالهای قبل بوده و دارای مشکلات فراوانی است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 32 طرح در کارگروه آمایش صنعت استان به تصویب رسیده که از این تعداد بیش از 26 طرح آن در وزارت صنایع و معادن به تصویب رسیده است.

وی یادآور شد: از این تعداد طرح بیش از 16 طرح به بانک صنعت و معدن معرفی شده و قرارداد هشت طرح نیز بسته شده است و هشت طرح دیگر نیز قسط اول خود را دریافت کرده اند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه لرستان در زمینه ایجاد صنایع نیاز به حمایت جدی دارد خواستار توجه جدی دولت و سرمایه گذاران به این ظرفیت شد.

کارهای فرهنگی در لرستان متناسب با نیازها نبوده است

صابری با اشاره به نیازهای لرستان در بخش فرهنگ، خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب و به خصوص در چند سال اخیر کارهایی در این استان انجام شده اما این کارها متناسب با نیاز لرستان نبوده است.

وی با بیان اینکه لرستان هنوز در زمینه مسجد سازی، مراکز فرهنگی، دارالقران و مصلی به اشباع نرسیده است، یادآور شد: در حال حاضر تنها در سه شهر لرستان مصلی مطلوب وجود دارد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه کار ساخت بیش از هفت مصلی در استان شروع شده است، خاطر نشان کرد: ولی با اعتبارات موجود به طور حتم در این زمینه با مشکل مواجه خواهیم شد.

صابری یادآور شد: برای ساخت، تکمیل و تجهیز مصلی های لرستان به بیش از 10 میلیارد تومان نیاز داریم.

عقب افتادگیهای بخش کشاورزی/ کشاورزی لرستان نیازمند شوک اعتباری است

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کشاورزی لرستان، بیان داشت: با وجود کارهایی که در این زمینه انجام شده هنوز کمبود ها و عقب افتادگی های فراوانی وجود دارد.

استاندار لرستان با بیان اینکه در حال حاضر کار ساخت هفت سد در شهرستانهای استان در دست اجراست، عنوان کرد: لرستان در زمینه ایجاد شبکه های آبیاری به شدت با کمبود مواجه است.

صابری با تاکید بر اینکه در سفر دوم هیئت دولت قرار بر این شد که بیش از 40 هزار هکتار از اراضی شیب دار لرستان مکانیزه شوند، خاطر نشان کرد: متاسفانه تا کنون تنها یک چهارم این اراضی مکانیزه شده اند و به طور کامل این مصوبه محقق نشده است.

وی یادآور شد: با گذشت بیش از 15 ماه از سفر هیئت دولت به لرستان تنها 800 میلیون تومان در زمینه مکانیزه کردن اراضی شیب دار لرستان هزینه شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه لرستان نیاز به یک شوک تسهیلاتی و اعتباری دارد، یادآور شد: همچنین باید کشاورزی لرستان را از تک محصولی بودن تولیدات آن نجات داد.

سقف تسهیلات بانکی بخش کشاورزی لرستان به 500 میلیارد تومان افزایش یابد

صابری با اشاره به پتانسیل های فراوان لرستان در زمینه کشاورزی، خاطر نشان کرد: لرستان در زمینه های باغداری، دامداری، مرغداری، زنبورداری و شیلات دارای پتانسیل های فراوانی است که باید در کوتاه ترین زمان تقویت شوند.

وی با تاکید بر اینکه سقف تخصیص اعتبارات نباید در تمام استانها یکنواخت باشد، عنوان کرد: دولت باید با تخصیص اعتبار بیشتری به لرستان در مقایسه با استانهای دیگر زمینه سرمایه گذاری در این استان را افزایش دهد.

استاندار لرستان یادآور شد: سقف تسهیلات بانکی در لرستان حداقل باید به 500 میلیارد تومان برسد.

محرومیت در استان مستعد لرستان/تشکیل کارگروه توسعه در اواخر بهمن

نماینده معاون اول رئیس جمهوری نیز در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: لرستان درگذشته در زمینه راههای ارتباطی، مهار آب و منابع آن، برق، آبادانی وعمران روستاها، استفاده از زمین های مستعد کشاورزی، فرهنگ و صنعت با مشکلات فراوانی مواجه بوده است.

وحید بیات با اشاره به اینکه دولت نیز در زمینه حل مشکلات استان لرستان مصوبات خوبی را دیده است، خاطر نشان کرد: دولت نیز در زمینه اجرای کمی و کیفی مصوبات بررسی و پیگیری های لازم را انجام داده است.

وی با بیان اینکه لرستان به دلیل محرومیت ها و شرایط خاصی که دارد مدیریت در آن را بسیار سخت است، عنوان کرد: برای رفع این محرومیت ها نیاز به تدبیر ویژه ای است.

مدیر گروه اقتصادی و کمیسیون معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: خوشبختانه مصوبات کاملا در تطبیق با ظرفیت ها و قابلیت ها و نیاز ها بوده است.

بیات در پاسخ به سئوال مهر در مورد ارزیابی های صورت گرفته، با تاکید بر اینکه حضور ما بیشتر برای مستند سازی و جمع آوری اطلاعات مربوط به پروژه ها و مصوبات شهرستانهای لرستان بوده است، خاطر نشان کرد: اجازه بدهید که ما نظر قضاوتی را در زمینه مصوبات و میزان پیشرفت آنها نداشته باشیم.

هنوز کارهای انجام نشده در لرستان وجود دارد

عضو کارگروه توسعه استان لرستان ادامه داد: اگر بخواهیم به صورت مشخص نظر بدهیم این است که کارهای خیلی خوبی انجام گرفته است ولی با توجه به مظلومیتی که وجود دارد هنوز کار برای انجام شدن در لرستان وجود دارد.

نماینده اعزامی معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید در این استان بیش از این تلاش شود، خاطر نشان کرد: حضور ما در استان از طرف معاون رئیس جمهوری موید این مطلب است که اطلاعات از استان به نحو بهتر و شایسته تری منتقل و تصمیمات جدی ترو دقیق تری برای کمک به آبادانی و پیشبرد پروژه ها گرفته شود.

بیات یادآور شد: کارگروه توسعه استان لرستان اواخر بهمن ماه سال جاری برای بررسی اطلاعات به دست آمده از مصوبات هیئت دولت که در طول یک هفته گذشته جمع آوری شده است تشکیل خواهد شد.