به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه باشگاه سپاهان خطاب به مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است: « این روزها تمسک به فوتبال پاک و موضع گیری علیه فوتبال ناپاک به عنوان یک حربه و اسلحه تبلیغاتی در دستان افرادی قرار گرفته که برای توجیه ناکامی هایشان به آن متوسل می شوند و قطعا چنین اشخاصی بیشترین جفا را به اسم و رسم فوتبال پاک می نمایند که در هر زمان و در هر موقعیتی که خود را ناکام می بینند برای فوتبال پاک آه و ناله و مرثیه سرایی می کنند.

دیدار تیم های فولاد مبارکه سپاهان و صبای قم در حالی برگزار شد که همه سپاهانی های حاضر در ورزشگاه بیش از 90 دقیقه رکیک ترین و کثیف ترین فحاشی ها را از سوی میزبان شنیدند و بیشرین ناامنی را به ویژه در هنگام خروج از ورزشگاه احساس کردند که این ناامنی و خشونت دامان داوران را نیز گرفت.

پس از دیدار نیز قطعا با توجه به اینکه رقیب سپاهان در خانه حتی با استفاده از جو ورزشگاه که نتوانست پیروز دیدار باشد بازهم این فوتبال پاک بود که بهترین بهانه برای حمله به سپاهان و توجیه تساوی در این دیدار شد.

سرازیرکردن انواع و اقسام تهمت ها به ارکان فوتبال کشور، جامعه داوری ، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه و اظهار نظر در مورد دیدارهای گذشته سپاهان در لیگ و سایر توهین هایی که از سوی مسئولان و دست اندرکاران صبای قم در رسانه‌ها خطاب به باشگاه سپاهان عنوان شد نیز تنها گوشه‌ای از موضع گیری‌های بود که توسط مدعیان فوتبال پاک بیان ابراز و در این موج توهین ها و تهمت ها بعضا سعی کردند تا از دیگری سبقت بگیرند.

باشگاه سپاهان ضمن ارسال فیلم اتفاقات مصاحبه‌ها و شرایط داخل اتاق مصاحبه و رخدادهای ناگوار و زشت ورزشگاه قم در دیدار تیم های صبا و سپاهان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از این کمیته یک بار برای همیشه می خواهد تا اجازه ندهد تا مدعیان دروغین دفاع از فوتبال پاک اینگونه بی شرمانه و ناجوانمردانه با این حربه به رقیبان بتازند و هیچ مرجعی را برای رسیدگی به هتاکی های تمام ناشدنی شان مشاهده نکنند.

ضمن اینکه از جنابعالی می خواهیم نسبت به بخشنامه کمیته متبوع تان به همه تیم‌های حاضر در لیگ برتر که در آن دست اندرکاران باشگاه ها رااز اظهار نظرهای بی جا در مورد سایر باشگاه ها بر حذر داشته اید بیش از پیش حساس باشید و موضوع فوتبال ناپاک و دستهای نامریی و دهها برچسب ناچسب را بررسی و شفاف سازی و عیان نمائید.

ضمن اینکه سنت بیانیه نویسی توسط برخی افراد و باشگاه ها به عنوان یک اهرم فشار به بخش های مختلف فوتبال، برای سهم خواهی و تاثیرگذاری بر اراده ها و افکار و همچنین افکار عمومی به عنوان یک ابزار استفاده می شود، تقاضا داریم به این موضوع نیز که مشمول آئین نامه کمیته انضباطی است رسیدگی و مورد برسی قرار گیرد و ادعاهای مطرح شده در بیانیه ها قاطعانه ارزیابی و واقع نگاری شود.»