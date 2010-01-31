شبنم عرفی نژاد :من شاگردی عیاری را انجام دادم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مطبوعاتی فیلم "پشت در خبری نیست" با حضور شبنم عرفینژاد کارگردان، رؤیا نونهالی، حسن مؤذنی، مهراوه شریفینیا، مهدی فریمان و صالح آقامیرزایی بازیگران و محمدتقی فهیم مدیر جلسه برگزار شد.
شبنم عرفینژاد در این نشست درباره حضور کیانوش عیاری در این فیلم گفت: فیلمنامه فیلم را ایوبیفر نوشتند و آقای عیاری آن را بازنویسی کردند و معتقد بودند از این متن می توان یک فیلم سینمایی ساخت. من شش سال کنار عیاری کار و در حقیقت شاگردی ایشان را کردهام. ولی در این فیلم، ایشان فقط فیلمنامه را نوشتند و در مورد دکوپاژ و مسائل دیگر هیچ فعالیتی انجام ندادند.
رویا نونهالی بازیگر این فیلم نیز در ادامه نشست عنوان کرد: در مرحله اول، بیش از این که فیلمنامه برای من جذاب باشد، خیلی دوست داشتم اگر کمکی از من ساخته است، ارائه دهم. همیشه لازم نیست نقش متفاوتی به آدم پیشنهاد شود اما من سعی کردم تفاوتهایی را در کار داشته باشم.
در ادامه صالح آقامیرزایی عنوان کرد: من افتخار میکنم در پروژهای کار میکنم که کیانوش عیاری حضور دارد. بازی گرفتن و دکوپاژ خانم عرفینژاد، همانند آقای عیاری بود. نقش من هم در لباس پلیس، یک نقش متفاوت بود.
مهراوه شریفینیا در ادامه افزود: این که آقای عیاری کاری را پشتیبانی میکنند و اعتمادی که به شبنم عرفینژاد دارند برای من جالب توجه بود.
شبنم عرفینژاد درباره حضور خود درسینما گفت: من روزنامهنگاری خواندهام و در چند روزنامه کار کردهام که بسته شد .بعد منشی صحنه شدم و در یک شانس بزرگ سر کار آقای فخیمزاده حضور پیدا کردم . آنجا بود که فهمیدم سینما حرمت خاصی دارد و باید در این راه محکم بود .شانس دوم من هم حضور در کنارآقای عیاری در روزگار قریب بود. تنها ساخته من قبل از این کار پیشدرآمدی درباره "روزگار قریب" بود که به صورت مصاحبه ساخته شد.
رویا نونهالی درباره حضور در فیلم اول یک کارگردان بیان کرد: شاید بودن در کنارحرفه ای ها جذاب باشد، ولی خانم عرفینژاد خیلی خوب توانستند این کارها را انجام بدهند. در طول کار هم شاید دو بار آقای عیاری را دیدم که میگفتند جلوی خانم عرفینژاد نگویید ولی کار ایشان خیلی خوب است. نظرهای وی در این کار به ما دلگرمی داد.
«شبنم عرفینژاد» در پایان نشست گفت: فکر میکنم این فیلم تماشاگر خودش را پیدا میکند و من هم سعی کردم هیچ ادایی در فیلم نشان ندهم.
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