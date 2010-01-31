تاخیر یکساله در برگزار دوسالانه طراحی پارچه و لباس

محمود شالویی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی در مورد برگزاری دومین دوسالانه طراحی و پارچه و لباس به خبرنگار مهر گفت: کارگروه مد و لباس در معاونت هنری وزارت ارشاد تشکیل شده و به صورت جدی فعالیت خود را شروع کرده است. مجوز نمایشگاه‌های مد و لباس نیز توسط این معاونت صادر می‌شود.

وی افزود: امسال به دلیل تعدد دوسالانه‌هایی که وجود داشت، برنامه‌ریزی امکان برگزاری این دوسالانه فراهم نشد اما درحال انجام کارهای مقدماتی هستیم تا در سال 89 شاهد برپایی دومین دوسالانه طراحی پارچه و لباس باشیم.

دو سال قبل زمانی که هنوز حبیب الله صادقی در سمت مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کرد،اولین دوسالانه طراحی پارچه و لباس برگزار شد.

اما امسال با گذشت دو سال از این جریان، هیچ خبری درباره برگزاری دومین دوره دوم سالانه طراحی پارچه و لباس منتشر نشد . در نشست‌های مطبوعاتی مرکز امور تجسمی نیز که به منظور تشریح برنامه‌‌های سالانه صورت گرفته بود، اشاره‌ای به تصمیم معاونت تجسمی برای برگزاری دوسالانه نشد. با این‌حال به گفته شالویی قرار است این دوسالانه در سال آینده و البته با یک سال تاخیر برگزار شود.

این در حالی است که شهلامحمدزاده، دبیر شورای سیاست‌گذاری اولین دوسالانه طراحی پارچه و لباس در گفتگویی که با خبرنگار مهر انجام داده بود خواستار ادامه این حرکت شده بود: دو سال قبل زمانی که مرکز خدمات تخصصی طراحی پارچه و لباس برگزاری نمایشگاهی در این زمینه را به وزارت ارشاد پیشنهاد کرد و مورد موافقت قرار گرفت، همه کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کردند خوشحال شدند چون احساس کردند مورد حمایت قرار گرفته‌اند. این دوسالانه برای اولین ‌بار برگزار می‌شد و می‌دانیم هر اولینی دارای نقایص زیادی است با ‌این ‌حال جنبه‌های مثبت آن آنقدر زیاد بود که می‌شد نقایص را نادیده گرفت.