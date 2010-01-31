جشن سده به عنوان کهن ترین آئین ایران زمین باید ثبت جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسفندیار اختیاری شامگاه شنبه در آئین باستانی جشن سده که توسط زرتشتیان کرمان در باغچه "بداغ آباد" شهر کرمان برگزار شد، اظهار داشت: جشن سده در واقع جشن بزرگ ایرانیان است و یکی از باستانی ترین مراسمهای ایران زمین محسوب می شود.

وی افزود: جشن سده نمادی از دانش، تمدن و انسانیت مردمان ایران است که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است.

اختیاری گفت: این آئین باستانی در واقع جشن ملی ایرانیان است و باید این آئین کهن برای معرفی به جهانیان ثبت ملی شود.

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ایام دهه فجر به همه ایرانیان برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی و بهروزی کرد.

آئین جشن سده در شهر کرمان همه ساله با شکوهی خاص در باغچه بداغ آباد شهر کرمان با حضور زرتشتیان از سراسر کشور برگزار می شود در این آئین پس از انجام مراسم های خاص انبوهی از هیزم به آتش کشیده می شود.

زرتشتیان معتقدند در این روز آتش خلق شده است، این روایت در شاهنامه نیز آمده است به این گونه که، هوشنگ پادشاه ایرانی در بیابانی با ماری بزرگ روبرو شد و با پرتاب سنگ مار را فراری داد اما به دلیل برخورد این سنگ به سنگ دیگر جرقه ای زده شد و آتش به وجود آمد.

جشن سده همه ساله 50 روز قبل از عید نوروز که از دیگر اعیاد ایران باستان است، برگزار می شود و با برافروختن این آتش دل زمین گرم می شود و زمستان کم کم جای خود را به بهار می دهد.

در محل باغچه بداغ آباد در سال 1014 قمری آتشکده ای با دستور شاه عباس صفوی ساخته شد که درنهایت ویران شد و هم اکنون آتشکده زرتشتیان کرمان در خیابان زریسف این شهر قرار گرفته است و همچنان دایر است.

در مراسم جشن سده موبدان زرتشتی با پوشیدن لباس سفید و خواندن سروده های خاص و دعاهایی از اوستا چندین بار به دور هیزمها می چرخند و درنهایت یکی از موبدان با لاله بزرگی که در آن آتش افروخته شده است هیزمها را به آتش می کشد.

جشن سده در کرمان بزرگترین جشن سده زرتشتیان در ایران است که مطابق آئینهای کهن زرتشتیان انجام می شود، این جشن در برخی نقاط دیگر از جمله در استان یزد نیز برگزار می شود.