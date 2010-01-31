70 درصد اغتشاشگران با معرفی مردم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدی مقدم صبح یکشنبه در همایش تخصصی معاونین و روسای پلیس فرودگاههای کشور که با حضور جمعی از مسئولان هواپیمایی کشوری برگزار شد، به دستگیرشدگان در ارتباط با فتنه های اخیر اشاره کرد و گفت: در مورد کسانی که در ارتباط با فتنه های اخیر دستگیر شدند به جز 30 نفر که اشتباهی دستگیر شدند تمامی دستگیریها درست انجام شده است و باید گفت هر چه در ارتباط با بازجویی ها به جلو می رویم ابعاد مسئله بیشتر باز می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه مردم نیز همکاری مناسبی با پلیس داشتند و به دنبال تصاویری که از اغتشاشگران منتشر کردیم شاید به جرات بتوان گفت 70 درصد آنها با معرفی مردم دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: حوادث و بحران به وجود می آید اما ساخت نظام ما به گونه ای است که از این حوادث عبور می کند و باید گفت امروز دشمن آن عزاداری میلیونی مردم در روز عاشورا را نشان نمی دهد اما جمعیت چند صد نفری آشوبگران را بارها به تصویر می کشد که امیدواریم بار دیگر در 22 بهمن مردم نشان دهند انقلاب ما تازه و شاداب است.

فرمانده ناجا اظهار داشت: در جریان فتنه اخیر آشوبگران نه تبعیت از رهبری و نه تمکین به آرای مردم کردند و این ظلم بزرگی است. البته اشتباه از هر کسی امکان پذیر است اما می تواند ابراز پشیمانی کند و خطای خود را جبران نماید و اگر آنان تمسک به ولایت پیدا کنند با اختیارات ولی فقیه از برخی از خطاها چشم پوشی می‌شود.

سردار احمدی مقدم به مشکلات صنعت هوایی اشاره کرد و گفت: دشمنی که خود را طرفدار بشر می داند باید خودش را نشان می داد و حداقل تحریم هوایی را برطرف می کرد اما با این وجود باید قدردان تلاشهایی باشیم که از سوی دست اندر کاران صنعت هوایی صورت می گیرد.

فرمانده ناجا گفت: رشد سریع تقاضای سفر فرودگاههای ما را توسعه می دهد و ما هم تلاش کردیم از توسعه این صنعت عقب نمانیم و باید گفت برنامه پنجم اولین برنامه‌ای است که در آن برای نیروی انتظامی بار توسعه پیش بینی شده است.



وی فرودگاه را ویترین نظام توصیف کرد و گفت: فرودگاه به خصوص برای مسافرتهای خارجی ویترین نظام است و نوع برخوردها باید به گونه ای باشد که معرف فرهنگ کشورمان باشد.

سردار احمدی مقدم گفت: برخی احساس می کنند فرودگاههای بین‌المللی جایی خارج از کشور است و تابع مقررات خارج از کشور است در حالی که چنین نیست و پلیس فرودگاه با همکاری دستگاه قضائی باید در برابر این افراد هنجارشکن فرهنگ سازی و برخورد کند.