"کیفر" دوشنبه در برج میلاد روی پرده می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "کیفر" با بازی مریلا زارعی، مصطفی زمانی، امیر جعفری، هانیه توسلی، جمشید شاه محمدی، مینا جعفر زاده، کیانوش گرامیف سینا رازانی، امیر حسین فتحی، طوفان مهردادیان و جمشید هاشم پور، انوشیروان ارجمند و پردیس افکاری ساعت 15:45 در برج میلاد روی پرده می رود. با توجه به تغییرهایی که در جدول نمایش فیلمها به وجود آمده وضعیت نمایش دیگر فیلمهای دوشنبه مشخص نیست.

"کیفر" که فیلمنامه آن را علیرضا نادری و حسن فتحی نوشته‌اند، داستان مرد میانسالی است که به دلیل قتل یک جوان در آستانه قصاص است. خانواده وی در تلاش برای جلب رضایت اولیا دم هستند و در این رابطه مبلغی را به عنوان پول دیه جور می‌کنند. اما پول هنگام انتقال آن از بانک توسط چند سارق دزدیده می‌شود.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، چهره پرداز: سعید ملکان، صدابردار: عباس رستگارپور، برنامه ریز: محمد رضا رستمی، مدیر تولید: وحید معدنی، دستیار اول کارگردان: سهیل بیرقی، عکاس: علی نیک‌رفتار، تهیه کننده: سعید سعدی.