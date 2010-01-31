خسارتی متوجه پسته رفسنجان نیست/ نیاز سرمایی درختان برطرف می شود

محمد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق بررسی های انجام شده در موسسه تحقیقات پسته کشور تاکنون هیچ گونه خسارتی به محصول پسته سال آینده در رفسنجان وارد نشده است.

وی عنوان کرد: در پائیز و حتی زمستان هیچ گونه رشد جوانه دیده نشده است از جمله قلمه هایی که از شاخه های درختان پسته تهیه شده بود در داخل گلخانه هم هیچ گونه حرکتی نشان نداده اند.

وی تصریح کرد: آنچه که مطرح است در مورد رقم کله قوچی است که به خاطر کمبود محصول جوانه ها متورم هستند که این موضوع از دیدگاه موسسه تحقیقات پسته مشکل چندانی نیست.

رئیس موسسه تحقیقات پسته کشور تاکید کرد: به رغم اینکه ظاهر هوا گرم است اما با توجه به اینکه هوا از ابتدای فصل زمستان تاکنون نزدیک به 600 ساعت دمای بین 2- و 7 درجه وجود داشته و با توجه به اینکه در زمان باقیمانده تا پایان سال نیاز سرمایی این محصول تامین می شود، می توان گفت در تامین نیاز سرمایی ارقام مختلف پسته مشکلی ایجاد نمی شود.

عبداللهی تصریح کرد: در صورتی که در ادامه فصل، گرما ادامه یابد کشاورزان باید از هرگونه فعالیتی که باعث تحریک شدن رشد گیاه می شود خودداری کنند.

وی افزود: از جمله این فعالیتها می توان به هرس کردن، آبیاری و تغذیه به طریق کود حیوانی و شیمیایی به خصوص نیترات اشاره کرد که لذا برای جلوگیری از رشد بی موقع و زودهنگام جوانه های پسته باید عملیات آبیاری، هرس و تغذیه به تعویق بیفتد.