حجت‌الاسلام محمدرضا ضمیری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: کسی که می‌خواهد علوم انسانی را از متن قرآن کریم استخراج کند باید اهل اجتهاد و تفسیر قرآن کریم باشد و با فن تفسیری آشنا باشد و از طرفی با مباحث اجتماعی و جامعه شناسی نیز آشنا باشد تا این مسائل را درست استنباط کند.



وی ادامه داد: دین نسبت به مسائل اجتماعی سکوت نکرده است و بیاناتی دارد؛ به خاطر اینکه مسائل اجتماعی در سرنوشت انسان تاثیر دارد و دین نمی‌توانست نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد.



وی اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که قرآن و سنت ناظر بر مسائل اجتماعی بودند.



قرآن کتاب روانشناسی یا جامعه شناسی نیست



ضمیری با بیان اینکه قرآن کتاب جامعه شناسی، روانشناسی یا سایر علوم نیست، اظهار داشت: جامعه شناسی، روانشناسی و... علم هستند ولی شان قرآن بیشتر از آنهاست. قرآن کتاب هدایت انسان‌هاست که در لا به لای آن نکاتی از روانشناسی و جامعه شناسی وجود دارد.



استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که قرآن منطق خاصی برای نگاه به مسائل اجتماعی دارد.



وی گفت: زبان علم زبان یک وجهی است اما گزاره‌های دینی گزاره‌های چند وجهی هستند و نگاه هدایتی دارند.



ضمیری تصریح کرد: باید توجه داشت واژگانی که در قرآن و جامعه شناسی وجود دارد با مسائل مصطلح متفاوت است به عنوان نمونه ما در جامعه شناسی از الفاظ کج‌روی‌های اجتماعی یا آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌شود اما در قرآن الفاظ نزدیک به معنا همچون جرم استفاده شده است.



وی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه خاطرنشان کرد: در جامعه شناسی واژه کنترل اجتماعی استفاده می‌شود اما در قرآن کریم از این واژه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر یاد شده است.



استاد حوزه و دانشگاه مفاهیم علمی را انتهاپذیر دانست و گفت: مفاهیم علمی تاریخ مصرف دارند ولی قرآن بیاناتی دارد که در عین حال ناظر بر مسائل اجتماعی است اما منحصر به مسائل خاصی نمی‌شود.