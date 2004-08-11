پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل صاف تا قسمتي ابري همراه با مه رقيق صبحگاهي ، آسمان شهرهاي شمالي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي كمي ابري همراه با وزش باد ودر بعداز ظهر و شب با افزايش ابرو احتمال رگبار پراكنده پيش بيني مي شود .

آسمان سواحل درياي عمان و خليج فارس ، استانهاي هرمزگان ، بوشهر ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم، كيش، سيري و ابوموسي صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط با مه رقيق و وزش باد همراه خواهد بود .

آسمان استانهاي سيستان وبلوچستان، كرمان، يزد و خراسان صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد و احتمال گردو خاك ، آسمان استانهاي قم، قزوين ، سمنان و مركزي صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 39 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .