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۲۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۳۹

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي فردا آسماني صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد و غبار صبحگاهي را براي تهران و بسياري از شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل  از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل صاف تا قسمتي ابري همراه با مه رقيق صبحگاهي ، آسمان شهرهاي شمالي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي كمي ابري همراه با وزش باد ودر بعداز ظهر و شب با افزايش ابرو احتمال رگبار پراكنده پيش بيني مي شود .

آسمان سواحل درياي عمان و خليج فارس ، استانهاي هرمزگان ، بوشهر ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم،  كيش،  سيري و ابوموسي صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط با مه رقيق و وزش باد همراه خواهد بود .

آسمان استانهاي سيستان وبلوچستان،  كرمان،  يزد و خراسان صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد و احتمال گردو خاك ، آسمان استانهاي قم،  قزوين ، سمنان و مركزي صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 39 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .

کد مطلب 102688

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