سرپیچی از قوانین و مقررات غیرقابل اغماض است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد شنبه شب در نخستین جلسه هیئت حل اختلاف رسیدگی به شکایات استان سیستان و بلوچستان که با حضور رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، معاون عمرانی استاندار و نمایندگان سیستان و سراوان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه عدالت و براساس احکام دین مبین اسلام شکل گرفته و امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر رعایت قانون، انصاف، عدالت و مساوات تأکید داشته و دارند .

استاندار سیستان و بلوچستان و رئیس هیئت حل اختلاف رسیدگی به شکایات استان تصریح کرد: با تخطی کنندگان از قانون برخورد خواهد شد و سرپیچی از قوانین و مقررات غیر قابل اغماض است .

وی رعایت قوانین در تمامی تصمیمات از سوی مسئولان و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را الزامی دانست و گفت: تطبیق تصمیمات با قوانین، علاوه بر حفظ بیت المال باعث رضایتمندی بیش از پیش مردم میشود .

در این جلسه به تعدادی از پرونده های ارجاعی از فرمانداریهای سیستان و بلوچستان به موجب قانون رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شد .