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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

رشد 27 درصدی صادرات غیر نفتی ایران به ایتالیا

سرپرست معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 27 درصدی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران از نظر ارزشی به ایتالیا در 9 ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا توفیقی افزود: ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در مدت یاد شده به کشور ایتالیا 343 میلیون دلار بوده، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل 270 میلیون و 648 هزار دلار بوده است.

توفیقی عمده ترین اقلام صادراتی ایران به ایتالیا در 9 ماه امسال را پوست، محصولات نساجی، زعفران، ملامین، آبگرمکن، اسید استیک، پسته، سنگ خارا و ... عنوان کرد.

سرپرست معاونت تنظیم روابط و بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران، ایتالیا را در زمره 10 شریک تجاری ایران از نظر ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در 9 ماهه ذکر و تصریح کرد: ایتالیا به عنوان هشتمین شریک تجاری ایران از نظر ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در مدت یاد شده بوده است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که ایتالیا در مدت مشابه سال 87 جزو پانزده کشور نخست شریک تجاری ایران از نظر ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی بوده است.

کد مطلب 1026888

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