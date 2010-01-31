رشد 27 درصدی صادرات غیر نفتی ایران به ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا توفیقی افزود: ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در مدت یاد شده به کشور ایتالیا 343 میلیون دلار بوده، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل 270 میلیون و 648 هزار دلار بوده است.

توفیقی عمده ترین اقلام صادراتی ایران به ایتالیا در 9 ماه امسال را پوست، محصولات نساجی، زعفران، ملامین، آبگرمکن، اسید استیک، پسته، سنگ خارا و ... عنوان کرد.

سرپرست معاونت تنظیم روابط و بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران، ایتالیا را در زمره 10 شریک تجاری ایران از نظر ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در 9 ماهه ذکر و تصریح کرد: ایتالیا به عنوان هشتمین شریک تجاری ایران از نظر ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در مدت یاد شده بوده است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که ایتالیا در مدت مشابه سال 87 جزو پانزده کشور نخست شریک تجاری ایران از نظر ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی بوده است.