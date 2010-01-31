32 هزار ورزشکار در ایلام بیمه شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجید زینلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون 32 هزار ورزشکار ایلامی به صورت بیمه شده در ایلام به فعالیت ورزشی می پردازند.

وی افزود: این ورزشکاران بیمه شده شش درصد جمعیت استان ایلام را تشکیل داده که ظرفیت افزایش ورزشکاران نیز وجود دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه امسال در مقایسه با سال 87 در زمینه جذب و ساماندهی ورزشکاران پنج درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این هیئت ورزشی به این تعداد ورزشکار بیمه شده خدماتی مختلفی از جمله درمانی و بیمه‌ ای ارائه می‌کند.

وی افزود: در سال جاری به 290 ورزشکار دچار سانحه ورزشی خدمات ارائه شده است.

وی ادامه داد: این تعداد ورزشکار مصدوم در جریان فعالیت‌های ورزشی آسیب دیده و دچار خسارت‌های مختلف شده‌‌ اند و 18 میلیون تومان از هیئت پزشکی ورزشی استان ایلام غرامت دریافت کردند.