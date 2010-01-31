توپ طلای فوتسال اروپا به چهار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوفا، هفتمین دوره رقابت های فوتیال قهرمانی اروپا شنبه شب با قهرمانی اسپانیا برای پنجمین بار به پایان رسید و جمهوری چک هم با شکست آذربایجان سوم شد.

ژاوی رودریگوئز از اسپانیا، خوئل کوئیروز از پرتغال، بیرو جاد از آذربایجان و ساد آسیس از ایتالیا ، هر کدام با پنج گل زده به عنوان بهترین گلزن این رقابت ها معرفی شده و موفق به دریافت کفش طلایی آدیداس شدند.

تیم ایتالیا در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها از دور رقابت ها حذف شد حال آنکه گلزنان سه تیم دیگر تا روز پایانی این رقابت ها بازی کردند و اتفاقا گل هم زدند تا آسیس برای کسب این عنوان، شریک پیدا کند.