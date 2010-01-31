جذب 7 هزار سرایدار مدرسه با قرارداد کارمعین / سال آینده چالشی در اعتبارات نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست صمیمی با خبرنگاران که شب گذشته در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: برگزاری آزمون برای سرایداران مدارس به این دلیل است که باید اموال مدرسه به آنها سپرده شود و همچنین آنها باید امانتداران خوبی باشند. اما کارهای خدماتی مدارس و ادارات به شرکتهای خدماتی سپرده می‌شود و این نیروها استخدام نخواهند شد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص بودجه آموزش و پرورش در سال 89 و همچنین امکان کسری آن گفت: در حال پیگیری بودجه آموزش و پرورش هستیم. کسری بودجه آموزش و پرورش برخلاف همه وزارتخانه ها همواره مطرح بوده اما به نظر می رسد که برای سال 1389 چالشی در اعتبارات نداشته باشیم.

حاجی بابایی در خصوص بیمه طلایی معلمان نیز گفت: در حال پیگیری قراردادهای این بیمه با بهترین شرکتی که بتواند برای معلمان خدمت رسانی کند هستیم و تمام مراحل این بیمه انجام شده و اجرای این بیمه را از طریق ساماندهی امور مالی آموزش و پرورش و بدون کمک از دولت پیگیری می کنیم.

وزیر آموزش و پرورش از ایجاد چهار مرکز جدید در این وزارتخانه خبر داد و افزود: مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، مرکز امور بین‌الملل، مرکز سنجش در آموزش و پرورش و مرکز نیروی انسانی، آمار و فناوری از مراکز جدیدی هستند که به دنبال تحول ساختاری در آموزش و پرورش ایجاد کرده ایم. چرا که معتقدیم تحول محتوایی بدون تغییر ساختار امکان پذیر نیست.

حاجی بابایی در تشریح وظایف امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش گفت: ما در بیش از 100 کشور دنیا مدرسه و دانش‌آموز داریم که پیش از این زیر نظر مدیرکل مدارس خارج از کشور و تحت پوشش معاونت مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی بود اما هم اکنون با ایجاد مرکز جایگاه این مدارس را ارتقا بخشیدیم.

وی با بیان اینکه مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش دارای سه اداره کل مدارس خارج از کشور، روابط دیپلماتیک و اداره کل پژوهش است، ادامه داد: دو اداره کل روابط دیپلماتیک و پژوهشی نیز در خصوص روابط ما با سایر کشورها و تهیه مواد علمی برای شرکت در نشستهای بین‌المللی فعالیت خواهند کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره مرکز سنجش در آموزش و پرورش که برای اولین بار با سه اداره کل تشکیل شده است افزود: اداره کل امتحانات، آموزش و ارزیابی پرورشی از زیرمجموعه های این مرکز هستند که هر کدام وظایف خاصی برایشان تعریف شده است.

حاجی بابایی ادامه داد: اداره کل امتحانات وظیفه برگزاری آزمونها و امتحانات دانش‌آموزان را به شکل متمرکز که پیش از این توسط معاونتها برگزار می شده را به عهده دارد و دو اداره کل آموزش و پرورش نیز باید شاخص های آموزشی و پرورشی را در مدارس مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را در اختیار برنامه ریزان بگذارند.

وی با اعلام این که مرکز آمار، نیروی انسانی و فناوری نیز با هدف کارشناسی دقیق در خصوص تعداد معلمان، دانش‌آموزان، مدارس و نیازهای آینده آموزش و پرورش تشکیل شده است، گفت: از این پس دانش‌آموزان با کد ملی دقیق وارد مدارس و به همان کد از مدارس خارج می شوند.

وزیر آموزش و پرورش در باره فعالیتهای اداره کل فناوری نیز افزود: باید تمام سازمانها و مناطق در مدارس به صورت مستقیم و آنلاین به وزارتخانه وصل شوند و در طول دو ماه گذشته شبانه روز به دنبال پیگیری این موضوع هستیم تا از طریق سیستم جدید وب سایت آموزش و پرورش بتوانیم همواره آمار دقیق دانش‌آموزان، معلمان و مدارس را داشته باشیم.

حاجی بابایی در خصوص فعالیت مدارس هیئت امنایی که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود نیز اظهار داشت: این مدارس را دولت اداره می کند و در فعالیتهای فوق برنامه از انجمن اولیا و مربیان هم کمک می گیرد البته بنده به مدارس هیئت امنایی به این شکل انتقاد دارم.