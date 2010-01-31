حماس به کنفرانس اتحادیه عرب دعوت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، این در حالیست که چندی پیش منابع آگاه از آغاز تلاشهای عربستان و کویت با همکاری برخی دیگر از کشورهای عربی برای وادار کردن گروه های فلسطینی به امضای توافقنامه آشتی ملی طی برگزاری کنفرانس اتحادیه عرب در لیبی خبر داده بودند.

بر این اساس، باید از فتح و حماس برای حضور در این کنفرانس دعوت به عمل آید.

"عمرو موسی" در آخرین اظهارات خود بدون اشاره به این تلاش ها، تاکید کرد: از حماس برای شرکت در کنفرانس اتحادیه عرب دعوتی صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، دبیر کل اتحادیه عرب با اشاره به اینکه مسئله یمن در صدر موضوعات مورد بررسی در کنفرانس لیبی قرار دارد، افزود: موضع اعراب در این زمینه حمایت از یکپارچگی و ثبات در یمن است.