برگزاری جشنواره غذا برای حمایت از کودکان سرطانی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بابازاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 با اعلام این خبر افزود: همزمان با هفته ملی سرطان و با هدف افزایش آگاهی شهروندان نسبت به بیماری سرطان و همچنین راهکارهای موثر در پیشگیری از ابتلا به این بیماری برنامه های آموزشی در خانه های سلامت غرب تهران برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به نقش تغذیه سالم در پیشگیری از سرطان گفت: با همکاری خانه های سلامت اکباتان و فردوس همایشی با عنوان تغذیه سالم در روز 14 بهمن ماه برگزار می شود.

بابازاده ادامه داد: در حاشیه برگزاری همایش با همکاری موسسه سرطان محک و کانون بانوان هنرمند جشنواره غذا با هدف حمایت از کودکان سرطانی برگزار می شود و عواید حاصل از فروش موادغذایی برای حمایت از کودکان هزینه خواهد شد.