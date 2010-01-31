  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

برگزاری جشنواره غذا برای حمایت از کودکان سرطانی

برگزاری جشنواره غذا برای حمایت از کودکان سرطانی

معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 همزمان با هفته ملی سرطان جشنواره غذا را با هدف حمایت از کودکان سرطانی برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بابازاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 با اعلام این خبر افزود: همزمان با هفته ملی سرطان و با هدف افزایش آگاهی شهروندان نسبت به بیماری سرطان و همچنین راهکارهای موثر در پیشگیری از ابتلا به این بیماری برنامه های آموزشی در خانه های سلامت غرب تهران برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به نقش تغذیه سالم در پیشگیری از سرطان گفت: با همکاری خانه های سلامت اکباتان و فردوس همایشی با عنوان تغذیه سالم در روز 14 بهمن ماه برگزار می شود.

بابازاده ادامه داد: در حاشیه برگزاری همایش با همکاری موسسه سرطان محک و کانون بانوان هنرمند جشنواره غذا با هدف حمایت از کودکان سرطانی برگزار می شود و عواید حاصل از فروش موادغذایی برای حمایت از کودکان هزینه خواهد شد.

کد مطلب 1026898

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها