شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری تدوین شد

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری تدوین و برای نظرخواهی از معاونین پژوهشی دانشگاهها به دانشگاهها ارسال شده است که پس از دریافت نظرات نهایی می شود.

وی درباره آمار دانشجویان دکتری مشمول این طرح گفت: در حال حاضر لیست یک هزار و 200 نفر از دانشجویان دوره دکتری برای دریافت پژوهانه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه شده است. این افراد در مرحله اول، بخش اولیه پژوهانه و پس از آن با تصویب پروپزال بخش های دیگر پژوهانه را دریافت می کنند.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به زمان پرداخت پژوهانه به دانشگاهها گفت: بر اساس آنچه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرده است بخش اول پژوهانه از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دانشگاهها و از طریق دانشگاه به دانشجو در دهه فجر پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: دانشجویانی برای دریافت پژوهانه در اولویت قرار دارند که پروژه هایی مبتنی بر رفع نیازهای کشور داشته باشند.