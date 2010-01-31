برخی نانواهای کرج مهارت کافی برای افزایش کیفیت نان ندارند

پرویز زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مهارت فنی در نانوایان در افزایش کیفیت پخت نان و کیفیت محصول نهایی تاثیر فراوانی دارد و باعث می شود نانی که به دست مصرف کنندگان می رسد، دورریز کمتری داشته باشد.

وی ادامه داد: لازم است مهارت فنی کافی در همه نانوایان ایجاد شود تا هم مصرف کنندگان نان از کیفیت این محصول راضی تر باشند و هم دورریز و ضایعات نان کاهش یابد.

این مسئول بیان کرد: نیروی انسانی در ارتقای کیفیت تولید از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و ارتقای توانایی های نیروی انسانی کمک می کند سطح خدمات دهی ارتقا یابد.

زرگر اظهار داشت: پخت هر یک از نانها ممکن است مهارت مخصوص به خود را نیاز داشته باشد و لازم است مهارت در خصوص پخت همه آنها افزایش یابد.

وس خاطرنشان کرد: اگر این امر اتفاق بیفتد و دستگاه های پخت نان نیز به سطح استاندارد کافی برسند، میزان رضایت شهروندان در خصوص نان افزایش می یابد و کمتر شاهد وجود مشکلاتی در زمینه این محصول خواهیم بود.

زرگر یادآور شد: از ابتدای سال تا کنون بیش از دو هزار و 600 کیسه آرد قاچاق در کرج کشف شده و با موارد تخلف برخورد صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین طی این مدت بیش از 300 میلیون تومان جریمه برای کم فروشی، گران فروشی و ... در خصوص نان در نظر گرفته شده است.