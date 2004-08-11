دعوت از نيكوكاران براي مشاركت درجشن زندگي

به گزارش خبرگزاري مهر، جشن زندگي كرمان با محوريت تلاش در راه تسكين آلام و تقويت روحيه اميد به زندگي درهموطنان زلزله زده بم از نهم لغايت 20 شهريورماه برگزار خواهد شد.

براساس اين گزارش ، اين جشن داراي بخشهاي متنوع وجذاب فرهنگي ، هنري ، ورزشي ،علمي همراه با برگزاري نمايشگاه عكس وجشنواره فيلم هاي جهانگردي با مشاركت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، استانداري كرمان ، سازمان ميراث فرهنگي ، بنياد مسكن ، كميته ملي المپيك ، صنايع خودروسازي كرمان و منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد برپا مي شود.

اين گزارش مي افزايد، مسوولين برگزار كننده اين جشن ضمن دعوت عمومي از تمامي شركت هاي توليدي وخدماتي سراسر كشور ، حضور در جشن زندگي را وظيفه اي ملي و انساني د رقبال مردم مصيبت ديده بم دانستند و همچنين در جهت بازگرداندن مردم بم به زندگي وتقويت روحيه بازماندگان واقعه دلخراش زلزله ، حضور روانشناسان و ورانكاوان را دراين جشن وبرگزاري جلسات مشاوره از سوي عزيزان نقش موثري در دستيابي به اهداف اين جشن خواهد داشت.

قابل ذكر است، هنگام برگزاري اين جشن امكانات اسكان مراجعين به منطقه ، تامين سرويسهاي بهداشتي گروههاي سيار پزشكي ، ايجاد سرويسهاي پذيرايي ، غذاي گرم درمنطقه ، آب شرب كافي همچنين برنامه هاي رفاهي و تفريحي از جمله امكانات موجود دراين جشن خواهد بود.

گفتني است، هموطنان مي توانند جهت شركت درجشن زندگي حداكثر تا تاريخ 30 مرداد با شماره تلفن2- 8505770 تماس حاصل فرماييد.