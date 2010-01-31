آمریکا برای بازگرداندن حزب بعث به عراق تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، شیخ خالد الملا خاطرنشان کرد که آمریکا با کمک برخی از اعضای نمایندگان پارلمان عراق از جمله "ظافر العانی" و "صالح المطلک" برای بازگرداندن حزب بعث به عرصه سیاسی عراق تلاش می کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: برخی اعضای پارلمان طی 4 سال گذشته برای به تاخیر انداختن تصویب قوانینی در راستای خدمت به شهروندان تلاش می کنند. ما این افراد را مشخص کرده ایم و اجازه نخواهیم داد بار دیگر در پارلمان آتی چنین اتفاقی رخ دهد.

خاطرنشان می شود که کمیته بازخواست و عدالت اخیرا در تصمیمی اعلام کرد که 516 نفر از نامزدهای انتخاباتی از جمله "صالح المطلک" و "ظافر العانی" که وابسته به حزب منحله بعث هستند حق شرکت در انتخابات پارلمانی عراق را نخواهند داشت.

انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس( شانزدهم اسفند) برگزار می شود.