اصول فیلمسازان در جلب مخاطب تفاوت دارد

اسماعیل میهن دوست درباره فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری "دالبی سارند" فیلم تابستان 88 به پایان رسید و پروانه نمایش آن بیستم مهرماه صادر شد.سپس با تغییر مدیریت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که شریک 35% فیلم است مواجه شدیم.در نهایت به این نتیجه رسیدیم که فیلم را پس از جشنواره فیلم فجر اکران کنیم.

آنا نعمتی و حمیدرضا پگاه در نمایی از "برخورد خیلی نزدیک"

وی با توجه به استقبال ازفیلم سینمایی" برخورد خیلی نزدیک" در اکران‌‌های محدودش پیش بینی خود را از اکران عمومی چنین بیان کرد: به پیش گویی اعتقاد ندارم و بلد هم نیستم. ولی در نمایش خصوصی که در انجمن منتقدان امسال داشتیم، اغلب دوستان نسبت به فیلم لطف داشتند و امیدوارم دراکران ‌های آتی نیز مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

این منتقد و کارگردان داستان فیلم را یک موضوع ازلی - ابدی در جامعه بشری دانست : نگاه ما به موضوعات ممکن است آن را خاص یا عام کند والا به‌ نظرم موضوع فیلم من خاص نیست . یک موضوع ازلی - ابدی در جامعه بشری است که ممکن است در زندگی بسیاری از انسان‌ها به شیوه‌های گوناگون اتفاق بیفتد.

میهن دوست درباره انتخاب بازیگران فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" افزود: انتخاب بازیگران در سینمای ما به عوامل متعددی بستگی دارد. در مقطع پیش تولید این فیلم با توجه به بازیگرانی که تعهدات کاری در پروژه‌های دیگر نداشتند ترکیب موجود بهترین گزینه بود ضمن اینکه همگی با انگیزه و در خدمت کار بودند ، در مجموع از ترکیب موجود راضی هستم.

وی در پایان جذب مخاطب را یکی از مهمترین اهداف فیلمسازان دانست :جذب مخاطب برای هر فیلمسازی مهم است. فکر نمی‌کنم ‌فیلمسازی بتوانید پیدا کنید که تعمدا دنبال مخاطب اندک باشد. در جلب مخاطب اصول شخصی فیلمسازان با هم تفاوت دارد.