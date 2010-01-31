عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در آستانه برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران هنوز وضعیت حامیان مالی مشخص نشده است گفت: سایپا در ابتدای سال جاری حمایت مالی خود را از فدراسیون دوومیدانی اعلام کرد اما تا این زمان تکلیف خود را برای اسپانسری مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا اعلام نکرده است.

وی افزود: سازمان تربیت بدنی با تخصیص 250 میلیون تومان اعتبار، ما را به برگزاری هرچه بهتر این مسابقات در تهران امیدوار کرده است اما با گذشت دو هفته، هنوز بخشی از این اعتبار که 100 میلیون تومان است به دست فدراسیون دوومیدانی نرسیده است.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه تمام کارهای اجرایی این رقابتها انجام شده است و مشکلی از بابت میزبانی نداریم و تنها دغدغه ما تامین منابع مالی است، گفت: مسائل مالی در این فدراسیون کار را برای ما سخت کرده به طوریکه با استرس و التهاب کارها را پیش می بریم.

وی ادامه داد: متاسفانه مشکلات مالی گریبان باشگاه های این رشته را هم گرفته است به طوریکه مجبوریم مسابقات انتخابی و قهرمانی باشگاه های داخل سالن را به صورت استانی برگزار کنیم.