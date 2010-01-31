علی کریمی یازدهمین بازیکن محبوب‌ جهان/ مهدوی کیا بیست و هفتم است

کارلوس آلبرتو پاوون از "رئال اسپانا"ی شیلی در این نظرسنجی اول است، آردا توران از گالاتاسرای ترکیه در رتبه دوم قرار دارد و محمد ابوتریکه از الاهلی مصر سوم است.
رده بندی 10 بازیکن نخست این فهریت به این شرح است:
1- کارلوس آلبرتو پاوون از "رئال اسپانا" - 182/195 امتیاز
2- آردا توران از گالاتاسرای - 887/91 امتیاز
3- محمد ابوتریکه از الاهلی مصر - 470/84 امتیاز
4- مایکل زولاکف از المپیاکوس لهستان - 939/53 امتیاز
5- خوان مانوئل وارگاس از فیرناز پرو - 338/44 امتیاز
6- الکساندر مسچینی از اسپارتاک مسکو - 158/39 امتیاز
7- یاسر القحطانی از الهلال عربستان - 499/35 امتیاز
8- لی ژین یو از شاندونگ چین - 140/35 امتیاز
9- آندری آرشاوین از آرسنال - 651/20 امتیاز
10- خوزه فرانسیسکو از کیتو اکوادور - 632/19 امتیاز
علی کریمی و مهدوی کیا با 905/17 و مهدی مهدوی کیا با 429/6 امتیاز به ترتیب در رده های یازدهم و بیست و هفتم قرار گرفتند.
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