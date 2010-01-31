به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی طاهری، عضو شورای سیاست گذاری دومین جشنواره تجسمی فجر و دبیر کل اولین جشنواره تجسمی فجر از چاپ کتاب اولین دوره جشنواره خبر داد: سال قبل اولین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار شد که به دلیل گستردگی کار و تعدد رشته های تجسمی، جمع آوری اطلاعات و عکس برداری های لازم برای چاپ کتاب انجام نشد. به همین دلیل انتشار کتاب اولین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به تعویق افتاد.

وی افزود:کارهای مقدماتی چاپ کتاب مانند ویرایش و امور گرافیکی انجام شده است. ما تلاش زیادی کردیم تا کتاب همزمان با افتتاح دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منتشر شود اما اگر برای مراسم افتتاح نیز این کار صورت نگرفت، حتما در طول برگزاری جشنواره انتشار می‌یابد.

طاهری همچنین در مورد جزییات این کتاب گفت:جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سال گذشته در شش رشته نقاشی، مجسمه، گرافیک، کاریکاتور، عکس و خوشنویسی برگزار شد. تصویر این آثار همراه با معرفی اعضای هیئت داوران، مقاله های ارائه شده در همایش و شرح رویدادهای کلی جشنواره در این کتاب گنجانده شده‌اند.

گفتنی است دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن به مدت یک ماه در تهران و چهار شهر یزد، گرگان، اهواز و سمنان برگزار می شود.