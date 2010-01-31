سهراب سلیمی که در جشنواره بیست ‌وهشتم تئاتر فجربا گروه ‌نمایشی"صورتک"در بازار بین‌المللی تئاتر حضور دارد در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: برگزاری بازار تئاتر دراین‌دوره‌ ازجشنواره اتفاق مثبتی بود .چون به هرحال نمایندگان وعوامل مراکزخارجی تئاتری برای بازدید به غرفه‌ها مراجعه می‌کردند که باعث برقراری ارتباط وتعامل می‌شد.

وی ادامه داد: البته این مسئله قابل توجه است که آیا این گروه‌هایی خارجی شرکت کننده در جشنواره اعتبار وارزش‌ آن را دارند که با آنها به تعامل رسید؟

کارگردان"عشق‌لرزه" گفت : مراکز تئاتری بسیاری از کشورهای مختلفی چون ترکیه، ایتالیا،چین، کلمبیا، لهستان و...در بازار تئاتر شرکت داشتند اما از لحاظ کیفی گروه‌های ایرانی نمی‌دانند که این مراکز و تولیدکنندگان چقدرمعتبر هستند.

وی افزود: ما DVDها وکاتالوگ‌هایی که تهیه‌کرده‌بودیم را دراختیار گروه‌های بازدید‌کننده قراردادیم ولی ازآنجائیکه هم گروه‌های نمایشی وهم برگزار کنندگان این بازار کم تجربه بودند ،نمی‌توان به طور کامل انتظار برقراری ارتباط دوجانبه وارزشمند را داشت.

سلیمی ادامه داد: در سالهای‌آینده قبل از برگزاری این رویداد باید گروه‌ها را بهتر بشناسیم وبدانیم که هم از لحاظ تجاری وهم هنری چه انتظاری از گرو‌های ایرانی دارند و چه‌ مسائلی را مد نظرقرار می‌دهند.امسال گروه‌هایی از انگلستان وایتالیا ازغرفه‌ها دیدن کردند ولی به دلیل بی‌تجربگی ،هنرمندان نمی‌دانستند که آنها تا چه حدی معتبر هستند.

وی خاطر‌نشان کرد: در جامعه تئاتری ما فعالیت گروه‌های خصوصی معنای زیادی ندارد . بیشترهنرمندان زیر نظردولت فعالیت می‌کنند بنابراین باید به گرو‌ه‌هایی که در بازار تئاتر شرکت دارند کمک هزینه‌ پرداخت شود چون درغیر این صورت غرفه دارها با مشکل روبرو می‌شوند.

سلیم درپایان خبرنگار مهر گفت گفت: درمجموع برگزاری بازار بین‌المللی تئاتر در این دوره ازجشنواره حرکت مثبتی به حساب می‌آمد، امیدوارم که این اتفاق عمق بیابد وبه صورت یک حرکت حقیقی وقابل اتکا جلوه کند .