جوابیه وزارت بهداشت به یک خبر و توضیحات مهر

به گزارش خبرگزاری مهر در این جوابیه آمده است: طرح پژوهشی درمان جایگزین با تنتور اپیوم از سال 1386 توسط مرکز ملی مطالعات اعتیاد در دست اجرا بوده و نتایج آن طی جلسه ای در تاریخ 23/9/88 مورد کارشناسی قرار گرفته است و نظرات کارشناسان جهت پاسخگویی و اصلاح برای مجری طرح ارسال شده است که این اداره کل به محض پاسخگویی مجری، آماده اقدامات بعدی مبتنی بر اصول علمی پژوهش است.

در ادامه این جوابیه تاکید شده است: وزارت بهداشت با هدف توسعه برنامه های درمان و کاهش آسیب کشور ضمن حمایت مالی و اجرایی انجام پروژه توسط مرکز ملی مطالعات اعتیاد تاکنون و پس از اعلام نتایج کارشناسی پایلوت طرح در مورد چگونگی و اجرای کشوری آن مطابق نظر کارشناسان کشوری اقدام خواهد کرد.

در بخش پایانی جوابیه وزارت بهداشت آمده است: لازم به ذکر است منظور جانشین محترم دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تولید و توزیع شربت مربوط به پیش از انقلاب اسلامی بوده که با تیتر خبر مغایرت دارد.

توضیحات مهر:

در خبر مورد اشاره وزارت بهداشت خبرنگار مهر خبری را به نقل از طه طاهری قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر که در مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره آثار برتر مکتوب در حوزه اعتیاد نقل شده بود درج کرد و هیچ گونه دخل و تصرفی در گفته های این مقام مسئول داده نشده است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور در این مراسم گفته بود: شربت تریاک از پیش از انقلاب در کشور تولید و توزیع می شد و در این مدت نیز صادرات آن به برخی کشورها صورت می گرفت اما حالا برای توزیع آن سنگ اندازی می شود.



اجرای طرح پایلوت شربت تریاک به تعویق افتاده و به بهانه‌ای برای ایجاد برخی حواشی تبدیل شده است در حالی که هیچ بهانه‌ای برای این سنگ‌اندازیها وجود ندارد.