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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

اماکن مذهبی ایلام به مجموعه بهداشتی مجهز می‌شوند

اماکن مذهبی ایلام به مجموعه بهداشتی مجهز می‌شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری میراث فرهنگی استان ایلام گفت: اماکن مذهبی ایلام به مجموعه بهداشتی مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی قاسم‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مجموعه‌های بهداشتی همزمان با دهه فجر سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

علی قاسم‌ پور افزود: این مجموعه‌های بهداشتی در امامزاده‌های سیدابراهیم زرین آباد، سیدناصرالدین دهلران، امامزاده سیدعبدالله ایوان و مسجد ولی‌عصر ایوان احداث شده است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان اعتباراتی را از محل اعتبارات ملی در اختیار هیئت امنای مساجد و امامزاده‌ها قرار داد و از محل اعتبارات استانی برای این پروژه سرمایه‌گذاری صورت گرفت.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه امامزاده‌ های فوق در طول سال میزبان گردشگران و زائران بیشماری هستند بنابراین برای رفع کردن مشکل کمبود سرویس‌های بهداشتی این پروژه در این اماکن اجرا شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: این مجموعه طی حدود چهار ماه آماده شدند که بر اساس برنامه‌ریزیهای صورت گرفته این مجموعه‌ها در دهه فجر سال جاری افتتاح می‌شود.

کد مطلب 1026926

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