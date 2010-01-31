به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی قاسمپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مجموعههای بهداشتی همزمان با دهه فجر سال جاری افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
علی قاسم پور افزود: این مجموعههای بهداشتی در امامزادههای سیدابراهیم زرین آباد، سیدناصرالدین دهلران، امامزاده سیدعبدالله ایوان و مسجد ولیعصر ایوان احداث شده است.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان اعتباراتی را از محل اعتبارات ملی در اختیار هیئت امنای مساجد و امامزادهها قرار داد و از محل اعتبارات استانی برای این پروژه سرمایهگذاری صورت گرفت.
این مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه امامزاده های فوق در طول سال میزبان گردشگران و زائران بیشماری هستند بنابراین برای رفع کردن مشکل کمبود سرویسهای بهداشتی این پروژه در این اماکن اجرا شد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: این مجموعه طی حدود چهار ماه آماده شدند که بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته این مجموعهها در دهه فجر سال جاری افتتاح میشود.
ایلام - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری میراث فرهنگی استان ایلام گفت: اماکن مذهبی ایلام به مجموعه بهداشتی مجهز میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی قاسمپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مجموعههای بهداشتی همزمان با دهه فجر سال جاری افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
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