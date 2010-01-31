دوندگان 27 کشور آسیایی به تهران می آیند/ "موریس نیکولا" میهمان ویژه ایرانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون کشورهای افغانستان، بحرین، چین تایپه، هنگ کنگ، اندونزی، هند، اردن، قزاقستان، قرقیزستان، مالدیو، عمان، پاکستان، فلسطین، تاجیکستان، تیمور شرقی ، لبنان و فیلیپین و امارات برای حضور در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا در تهران اعلام آمادگی کرده بودند که با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام در این رقابتها جمع تیم های حاضر به 27 رسیده است.

کشورهای ماکائو، ژاپن، چین، پاکستان، قطر، عراق، مالزی، کویت ، ویتنام و ترکمنستان نیز برای حضور در رقابتهای قهرمانی دوومیدانی آسیا در تهران اعلام آمادگی کرده اند.

قاسمعلی فیروزی مسئول دبیرخانه این رقابتها در گفتگو با مهر با تائید حضور دوندگان 27 کشور آسیایی در تهران گفت: "موریس نیکولا" دبیر کل کنفدراسیون دوومیدانی آسیا به عنوان میهمان ویژه از این رقابتها دیدن خواهد کرد.

وی تصریح کرد: هرچند مهلت قانونی کشورها برای ثبت نام در این رقابتها پایان یافته اما کشورها تا چند روز مانده به آغاز این رقابتها فرصت دارند تا آمادگی خود را اعلام کنند.