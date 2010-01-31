فیلمبرداری "در انتظار معجزه" به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی قرار بود 10 بهمن ماه شروع شود اما با تاخیری چند روزه صدرعاملی فیلم تازه اش را نیمه بهمن در مشهد کلید می زند.

سیدکمال طباطبائی تهیه کننده فیلم تازه صدرعاملی است. پریوش نظریه و حمید فرخ‌نژاد در نخستین روز فیلمبرداری مقابل دوربین می‌روند. هما روستا یکی دیگر از بازیگران این فیلم و مرتضی هدایی تصویربردار آن هستند.

صدرعاملی فیلمنامه را بر اساس طرحی از اصغر فرهادی نوشته و داستان درباره زن و شوهری است که با هم اختلاف دارند اما همراه دخترشان به مشهد می‌روند. این فیلم در ادامه دو اثر دیگر صدرعاملی "شب" و "هر شب تنهایی" سه‌گانه زیارت او را تکمیل می‌کند .

"در انتظار معجزه" پس از پایان به نسخه 35 میلیمتری تبدیل می‌شود. رسول صدرعاملی فیلم‌های سینمایی "من ترانه 15 سال دارم"، "پائیزان"، "دیشب باباتو دیدم آیدا" و "گل‌های داودی" را کارگردانی کرده است.