همزمان با فرارسیدن ایام رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام و شهادت امامان معصوم و غریب امام مجتبی و امام رضا (علیهما السلام) ویژه برنام "در سوگ اسوه" از سوی گروه قرآن و حدیث رادیو معارف تهیه و پخش می‌شود.