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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

"در سوگ اسوه" از رادیو معارف پخش می‌شود

"در سوگ اسوه" از رادیو معارف پخش می‌شود

همزمان با فرارسیدن ایام رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام و شهادت امامان معصوم و غریب امام مجتبی و امام رضا (علیهما السلام) ویژه برنام "در سوگ اسوه" از سوی گروه قرآن و حدیث رادیو معارف تهیه و پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه که از 23 تا 25 بهمن از ساعت 22 تا 22:45 از رادیو معارف پخش خواهد شد .

بررسی وقایع و اتفاقات زندگی هر سه معصوم، اخلاق محمدی در زندگی پیامبر (ص)، بررسی صفت رضا و راضی بودن به رضای خدا در زندگی امام رضا (ع) از جمله موضوعات پیش بینی شده برای طرح در این ویژه برنامه هستند .

صفت کریم و پرداختن به این صفت حسنه در زندگی امام مجتبی (ع) نیز در این برنامه رادیو معارف بررسی خواهد شد .

کارشناس این برنامه حجت الاسلام عرفان است که از سوی گروه قرآن و حدیث رادیو تهیه و تولید شده است.

  

کد مطلب 1026934

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