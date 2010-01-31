به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه که از 23 تا 25 بهمن از ساعت 22 تا 22:45 از رادیو معارف پخش خواهد شد .
بررسی وقایع و اتفاقات زندگی هر سه معصوم، اخلاق محمدی در زندگی پیامبر (ص)، بررسی صفت رضا و راضی بودن به رضای خدا در زندگی امام رضا (ع) از جمله موضوعات پیش بینی شده برای طرح در این ویژه برنامه هستند .
صفت کریم و پرداختن به این صفت حسنه در زندگی امام مجتبی (ع) نیز در این برنامه رادیو معارف بررسی خواهد شد .
کارشناس این برنامه حجت الاسلام عرفان است که از سوی گروه قرآن و حدیث رادیو تهیه و تولید شده است.
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