به گزلرش خبرگزاری مهر به هفتمین دور برگزاری تصویر سال آثار بیش از یک‌هزار و 600 هنرمند در بخش‌های عکس، گرافیک، کاریکاتور و فیلم به دبیرخانه ارسال شد که آثار راه‌یافته به‌ نمایشگاه، از روز جمعه هفتم اسفندماه سال‌جاری به‌صورت پرینت بر دیوار نگارخانه‌های خانه هنرمندان ایران، عرضه ‌می‌شوند.

به گزارش دبیرخانه «تصویر سال»، از مجموع 1276 اثر رسیده از 296 هنرمند کاریکاتوریست و گرافیست ایران در دو بخش آزاد و جوان زیر 25 سال، 60 اثر از 60 هنرمند برای ارایه در نمایشگاه امسال، انتخاب شد.

هیات انتخاب و داوری بخش گرافیک، که همه‌ساله ازسوی انجمن طراحان گرافیک ایران معرفی می‌شوند، امسال متشکل از فیروز شافعی، ساعد مشکی و مریم خونساری از مجموع 411 اثر از 83 هنرمند شرکت‌کننده در بخش آزاد، 20 اثر از 20 هنرمند گرافیست را انتخاب کردند.مهشید آسوده‌خواه، فرشاد آل‌خمیس، امیر اسمی، خسرو اشتری، رضا باباخانی، مریم پالیزگیر، پویا پارسامقام، جواد پیرمرزآباد، محمد حاج‌هاشمی، امین حق‌جو، علی چاوشی جاری، بهرام حمیدی، سیدمجتبی روحانی، مهرنوش رایجیان اصلی، مهدی رحیمی، علی شوقی‌ بنام، بنفشه طالعی سبزوار، حسین عبدالمحمد‌زاده، وحید عرفانیان و مهدی میرباقری از جمله کسانی هستند که آثار آنها از سوی هیئت داروان انتخاب شد.

همچنین هیات داوری، از مجموع 579 اثر از 132 هنرمند شرکت‌کننده در بخش جوانان زیر 25 سال 22 اثر از مسعود آقایی، محمد اعتمادی، فاطمه بحری‌نژاد، یحیی پاکدل، علیرضا حصارکی، سعید جعفری، محمدحسین جعفری، محمدعلی خفاجی، سینا سنکار، میلاد شاه‌جانی، علی رزم‌پا، سیدمحمدهادی قادری، مصطفی رضایی‌قلعه، مرجان فرمانی، میلاد فروزنده، پیمان فرگاهی، مهدی مختاری، معصومه میری، مسعود موگان، امیرحسین نوری‌فرد، قائم نوری و حسین یوزباشی را برای ارایه در نمایشگاه معرفی کردند.

کامبیز درم‌بخش، حسن کریم‌زاده و هادی حیدری، نیز داوری بخش کاریکاتور تصویر سال 88 را برعهده داشتند که از مجموع 156 اثر رسیده از 28 هنرمند شرکت‌کننده در بخش آزاد، آثار 10 کاریکاتوریست از جمله مجید ادیبی، محسن اسدی، حنیف بهاری، علیرضا پاکدل، محمدعلی خلجی، سعید صادقی، محسن ظریفیان، محمد فاتحی، حسام فطرتی و مهناز یزدانی را برای ارایه در نمایشگاه معرفی کردند. این هیات همچنین آثار هشت هنرمند: جواد آتشباری، جواد تکجو، مهدی رضائیان، امین روشن‌پور، مسعود زارع، کیارش زندی، حمید صوفی و حسین عبدی، را هم درکنار آثار منتخب و در قطعی کوچک‌تر برای نمایشگاه قابل نمایش تشخیص دادند.



همچنین از مجموع 130 اثر از 33 هنرمند شرکت‌کننده در بخش کاریکاتور جوانان زیر 25 سال، 10اثر منتخب برای ارایه در نمایشگاه انتخاب ‌شد. هنرمندان صاحب اثر در نمایشگاه شامل محمود آزادنیا، امیرارسلان احمدی‌نژاد، قاسم الهی، جلال پیرمرزآباد، اکبر تراب‌پور، محمدصابر شیخ‌رضایی، الهام عطایی‌آذر، شاهین کلانتری، هنگامه میرباقری و حسین یوزباشی هستند.



در کنار آثار منتخب در بخش‌های گرافیک و کاریکاتور، به روال دوره‌های گذشته، آثار هنرمندان مدعو نیز در نمایشگاه «تصویر سال» ارایه می‌شود.