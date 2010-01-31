جلوگیری از تردد خودروهای بدون بیمه در تعطیلات پیش رو

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مومنی در جلسه هماهنگی طرح انتظامی ترافیکی نوروز 89 تاکید کرد: امسال 18 هزار و 200 نفر از هموطنان در جاده های درون شهری و برون شهری کشته شده اند که این رقم نسبت به سال گذشته با کاهش 800 نفری روبرو بوده است.

رئیس پلیس راهور اظهار داشت: تمام هم و غم ما کاهش حجم ترافیک به عنوان پدیده ای که جدی ترین دغدغه مردم محسوب می شود است و این معضل راه حلی بین بخشی دارد و تنها یک دستگاه نمی تواند این مشکل را حل کند چون متغیرهای زیادی از دستگاههای مختلف در این پدیده مداخله دارند.

وی اضافه کرد: برای تسهیل در روند سفرها در نوروز و تعطیلات بهمن ماه باید گفتمان ایجابی و سلبی را در نظر گرفت. چرا که حجم تصادفات و نرخ تلفات و صدمات در کشور ما به نسبت نرم جهانی بالاست و راه حل این قضیه اقدامات فرهنگی مخصوصا از طریق رسانه هاست.

مومنی گفت: هدف این جلسه بحث پیرامون طرح ترافیک در تعطیلات نوروز است و تعطیلات بهمن ماه که حالت نیمه اول نوروز را دارد. چرا که در تعطیلات مشابه گاهی اوقات مردم در معابر ورودی شهرها حتی بیش از 10 ساعت را در ترافیک مانده اند و تلاش داریم با برنامه ریزی و هماهنگی دستگاهها از وضعیت مشابه سالهای قبل جلوگیری کنیم.

رئیس پلیس راهور خطاب به مسئولان دستگاههای مختلف که در جلسه حاضر بودند تاکید کرد: وزارت راه و ترابری باید به ترمیم معابر خطرناک در مسیرهای مختلف بپردازد و سازمان هواشناسی اطلاع رسانی کافی را در خصوص وضعیت جوی کشور انجام دهد. همچنین شرکتهای بیمه طبق دستورالعمل صادر شده موظف هستند در کنار اکیپ پلیس حضور داشته باشند و خودروهایی را که بیمه ندارند همانجا بیمه کنند چرا که از امسال طبق قانون از تردد خودروهایی که بیمه ندارند جلوگیری خواهد شد.

وی همچنین در مورد خودروها به خصوص اتوبوسها و کامیونهایی که بیمه نامه و معاینه فنی ندارند گفت: بسیاری از تصادفات و تلفات ناشی از تردد همین خودروهاست که در طرح پیش رو از تردد آنها جلوگیری خواهد شد که باید به عوامل تلفات خودروهای فرسوده، سرعت غیر مجاز را اضافه کرد.

مومنی افزود: حدود 78 درصد تصادفات به طور میانگین در سراسر کشور به دلیل بی توجهی به جلو، سرعت و سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ تشخیص داده شده اما ممکن است در استانهای مختلف این ترکیب متفاوت باشد.