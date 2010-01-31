کمیسیون تلفیق از دو هفته دیگر آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از اتمام مهلت نمایندگان و کمیسیون ها برای بررسی بودجه 89 که حدود دو هفته دیگر به اتمام می رسد کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه سال 1389 تشکیل خواهد شد.

کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هم اکنون با حضور وزارتخانه ها و نهادهای مختلف مشغول بررسی بودجه سال 1389 در حوزه های تخصصی خود هستند ، همچنین برخی از کمیسیونها اعضای خود را برای عضویت در کمیسیون تلفیق انتخاب کرده و برخی دیگر در حال انتخاب دو تن از اعضای خود برای عضویت در کمیسیون تلفیق به منظور بررسی بودجه سال 1389 هستند.

کمیسیون تلفیق نیز دو هفته برای بررسی بودجه سال 89 فرصت دارد.