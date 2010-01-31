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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

فیلم "ایلام عروس زاگرس" ساخته شد

فیلم "ایلام عروس زاگرس" ساخته شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام گفت: فیلم "ایلام عروس زاگرس" ساخته شده است و این فیلم در اتوبوسهای بین شهری ایلام به نمایش گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف اساسی برنامه‌های ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان ایجاد انسجام در ارائه خدمات به مسافران و گردشگران و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات و جلب رضایت مسافران است.

وی در ادامه افزود: با همکاری سازمان‌های فرابخشی در همه شهرستا‌نهای استان این هدف در قالب برنامه‌های مختلف دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا جلسه ستاد تسهیلات سفرهای استان در محل استانداری ایلام با حضور تمامی اعضای ستاد استان تشکیل شده که در این جلسه بر تعامل و همکاری اعضای ستاد جهت ارائه خدمات مناسب و شایسته به گردشگران ورودی به استان تاکید شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام تصریح کرد: همچنین ایجاد پایگاه‌های مشترک اطلاع رسانی نیروی انتظامی، هلال احمر، میراث فرهنگی و گردشگری در مبادی ورودی به شهرستانها، بازدیدهای نظارتی از مراکز اقامتی و پذیرایی استان توسط کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری، علوم پزشکی، بازرگانی، نیروی انتظامی و آموزش و پرورش، تجهیز مدارس محل اسکان مسافران در ایام نوروز و تهیه بروشور مشترک بین اعضای ستاد جهت راهنمایی مسافران از دیگر اقدامات در دستور کار است.

وی یادآور شد: استان ایلام به سبب داشتن آثار طبیعی فراوان به "عروس زاگرس" شهرت دارد.

کد مطلب 1026944

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