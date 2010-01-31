صدور سند مالکیت برای املاک روستاها و شهرهای کوچک

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن که دو فوریت آن هفته گذشته به تصویب رسیده بود را در دستور کار قرار دادند.

این طرح بنیاد مسکن و وزارت مسکن را موظف می کند که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی مالکان اراضی یاد شده را برای دریافت تسهیلات بانکی به منظور نوسازی و احداث مسکن با صدور سند مالکیت رسمی فراهم کنند.

بر این اساس وزارت مسکن و شهرسازی در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها موظفند نقشه کلی و تفکیکی زمین را منطبق با وضع ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال کنند.

نقشه های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه می شود نیاز به تایید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن اقدام می کنند.

بر اساس بخش دیگری از این طرح در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تجدید حدود شده باشد پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفان صورت جلسه تفکیکی حامی حدود قطعات و مشخصات متصرفان از جانب نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضای آنان و نمایندگان بنیاد مسکن و یا وزارت مسکن می رسد تا بر اساس آن به نام متصرفان که دارای مدارک دال بر مالکیت هستند سند مالکیت صادر و تسلیم شود.

همچنین در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه کند یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد و در صورتی که محدوده مورد عمل تجدید حدود یا درخواست ثبت نشده باشد یا در عرضه آن از املاک متعلق به دولت سازمان ها و موسسات ونهادهای عمومی یا اوقاف باشد موضوع در هیئتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع شده در محدوده روستاها و رئیس مسکن وشهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یکی از قضات محل با انتخاب قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر می شود. بر این اساس هیئت یاده شده می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستندا به تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر کند و آرای صادره برای املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آرای صادره برای شهرهای یاد شده در محل الصاق یا با انتشار آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می شود و در صورت نبود اعتراض از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی در مدت 20 روز ادارت ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن حسب مورد مکلف به اجرای آن هستند.

همچنین در صورت وصول اعتراض معترضین باید ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی درخواست خود را به مرجع ذی صلاح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم کند در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه مید هد و رسدیگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

بر اساس مصوبه مجلس کلیه هزینه های ثبتی مشمولین این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه های بندهای ذیل این ماده منظور شده است و هزینه کارشناسی و حق الزحمه هیئت ها هزینه تهیه نقشه های تفکیکی درشهرها و روستاها و سایر هزینه های مرتبط به شرح ذیل تعیین وحسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سال های آتی متناسب با شرح رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی توسط مرجیان قابل اعمال است.

نمایندگان مجلس هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و واحدهای مسکونی در عرضه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت 400 متر مربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع 700 هزار ریال و عرضه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از 700 متر مربع برای هر پلاک ثبتی به ازاری هر متر مربع مازاد به 400 متر مربع 3 هزار ریال تعیین کردند.

همچنین هزینه تشکیل پرونده تهیه نقشه های کلی و تفکیکی واحدهای تجاری و خدماتی و سایر هزینه های مربوط در عرصه واحدهای تجاری و خدماتی محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت 50 متر مربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع 750 هزار ریال و عرضه واحدهای تجاری - خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از 50 متر مربع در هر پلاک ثبتی به ازای هر متر مربع مازاد بر 50 متر مربع 25 هزار ریال و هزینه تشکیل پرونده نقش های کلی و تفکیکی عرضه املاک متعلق به دولت سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی بر اساس تعرفه های بند الف محاسبه می شود.

با تصویب نمایندگان در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشه های کلی و تفکیکی معادل 50 درصد هزینه تعیین شده برای شهرها خواهد بود.

همچنین هزینه های امور ثبتی برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ 120 هزار ریال تعیین می شود.

بر اساس مصوبه نمایندگان نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیئت ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبلغ و نحوه هزینه آن مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت حداکثر ظرف 3 ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

همچنین بر اساس ماده الحاقی به این طرح بنیاد مسکن موظف می شود در مواردی که زمین وقفی است نسبت به صدور سند اعیانی اقدام کند.