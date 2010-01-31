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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۰

جوامع علمی‌تخیلی در "مطرود" بررسی می‌شود

جوامع علمی‌تخیلی در "مطرود" بررسی می‌شود

در دومین جلسه از جلسات بحثهای آزاد با موضوع "جوامع علمی‌تخیلی آینده" آکادمی فانتزی این هفته به بررسی کتاب "مطرود" می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همنشینی از سلسله نشست‌های مشترک آکادمی فانتزی و کارگروه علمی‌تخیلی و فانتزی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با محوریت داستان "مطرود" (Dispossessed) اثر اورسلا ک. لی‌گویین (Ursula K. Le Guin) و جامعه‌ طرح شده در این اثر برگزار می‌شود.

این جلسه که دومین جلسه بحث و گفتگو درباره جوامع در آثار علمی‌تخیلی است روز سه‌شنبه ۱۳ بهمن ماه  از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک ۲ برگزار خواهد شد.

نخستین جلسه از جلسات بحثهای آزاد که هفته گذشته برگزار شد به گفتگو، نقد و تحلیل "جوامع علمی‌تخیلی آینده" با محوریت "زمین‌گون‌سازی و مستعمره‌نشینی" اختصاص داشت.

کد مطلب 1026948

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