به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همنشینی از سلسله نشستهای مشترک آکادمی فانتزی و کارگروه علمیتخیلی و فانتزی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با محوریت داستان "مطرود" (Dispossessed) اثر اورسلا ک. لیگویین (Ursula K. Le Guin) و جامعه طرح شده در این اثر برگزار میشود.
این جلسه که دومین جلسه بحث و گفتگو درباره جوامع در آثار علمیتخیلی است روز سهشنبه ۱۳ بهمن ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بنبست پروانه، پلاک ۲ برگزار خواهد شد.
نخستین جلسه از جلسات بحثهای آزاد که هفته گذشته برگزار شد به گفتگو، نقد و تحلیل "جوامع علمیتخیلی آینده" با محوریت "زمینگونسازی و مستعمرهنشینی" اختصاص داشت.
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