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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

20 میلیارد صرفه جویی ارزی با تولید ملی واگن مترو در کرمان

20 میلیارد صرفه جویی ارزی با تولید ملی واگن مترو در کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر سایت کارخانه واگن سازی زرند با اشاره به تولید واگن ملی مترو در کشور گفت: آزمایش روی واگن تولید شده در کارخانه زرند مثبت بوده و تولید این واگن موجب صرفه جویی 20 میلیارد ریالی در این بخش می شود.

حسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای احساس نیاز داخلی در خصوص تولید واگنهای مترو و پر هزینه بودن تهیه این واگنها از خارج از کشور پروژه ساخت واگن مترو در دستور کار کارخانه واگن سازی زرند قرار گرفت و در نهایت نخستین بدنه واگن ملی مترو در زرند تولید شد.

وی افزود: این واگن تحت نظارت متخصصان و دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت ساخته شده است.

مدیر سیات کارخانه واگن سازی زرند اضافه کرد: با ساخت این واگن 20 میلیارد ریال صرفه جویی ارزی در کشور روی خواهد داد و به زودی تولید نهایی محصول در این کارخانه انجام می شود.

طاهری گفت: این واگن با استفاده از دانش بومی کشور تولید شده است و با تولید انبوه این واگنها ظرفیت اشتغال کارخانه از 300 نفر درحال حاضر به پنج برابر افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 1026949

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