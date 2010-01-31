20 میلیارد صرفه جویی ارزی با تولید ملی واگن مترو در کرمان

حسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای احساس نیاز داخلی در خصوص تولید واگنهای مترو و پر هزینه بودن تهیه این واگنها از خارج از کشور پروژه ساخت واگن مترو در دستور کار کارخانه واگن سازی زرند قرار گرفت و در نهایت نخستین بدنه واگن ملی مترو در زرند تولید شد.

وی افزود: این واگن تحت نظارت متخصصان و دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت ساخته شده است.

مدیر سیات کارخانه واگن سازی زرند اضافه کرد: با ساخت این واگن 20 میلیارد ریال صرفه جویی ارزی در کشور روی خواهد داد و به زودی تولید نهایی محصول در این کارخانه انجام می شود.

طاهری گفت: این واگن با استفاده از دانش بومی کشور تولید شده است و با تولید انبوه این واگنها ظرفیت اشتغال کارخانه از 300 نفر درحال حاضر به پنج برابر افزایش خواهد یافت.