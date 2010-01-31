برنامه های ویژه کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس خامه یار صبح امروز یکشنبه در نشست خبری به تشریح مهمترین برنامه های کمیته ایثار گران ستاد دهه فجر پرداخت و گفت: مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهدای سراسر کشور با عنوان "میهمانی لاله ها" به صورت همزمان در 18 هزار گلزار شهدای سراسر کشور در روز پنجشنبه 15 بهمن از ساعت 14 برگزار می شود که در 15 استان گلزار شهدا توسط چرخبال هوانیروز گلباران خواهد شد.

معاون پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تعویض 220 هزار تخته پرچم مزار و گلزار شهدا دراین روز اشاره کرد و گفت: با توجه به مصادف شدن مراسم" میهمانی لاله ها" با شب اربعین حسینی(ع)، دستجات عزارداری در گلزار شهدا حضور خواهند داشت و مراسم ویژه "میهمانی لاله ها" در یکی از گلزارهای شهری و یا روستایی در هر استان برگزار می شود که در تهران گلزار شهدای بهشت زهرا و گلزار شهدای ارامنه انتخاب شده اند.

خامه یار با اشاره به هماهنگی جهت نامگذاری پروژه های مختلف کشور به نام شهدا در ایام دهه فجر از حضور ایثارگران به ویژه آزادگان(زندانیان سیاسی قبل از انقلاب) در مدارس و دانشگاهها و مساجد و مراکز عمومی برای بیان خاطرات و سخنرانی خبر داد و افزود: برای سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه سراسر کشور آزادگان، ایثارگران و خانواده شهدای دوران انقلاب اسلامی شرکت می کنند.

رئیس کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر از برنامه های ویژه صدا و سیما با حضور ایثارگران و خانواده شهدای دوران انقلاب در دهه فجر برای بیان خاطره و انجام مصاحبه خبر داد و افزود: مستندهای تلویزیونی با موضوع ایثارگران و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب در دهه فجر از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

وی به برگزاری مسابقه" انفجار نور" از طریق روزنامه های سراسری اشاره کرد و گفت: از میان شرکت کنندگان در این مسابقه 22 نفر برگزیده انتخاب و به آنها جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین امکان بازدید آحاد مردم از موزه های شهدای سراسر کشور ایجاد شده است.

خامه یار با اشاره به موفقیت نخستین فیلم تولیدی بنیاد شهید در جشنواره فیلم فجر با عنوان" روز سوم" از شرکت فیلم سینمایی" شب واقعه" با موضوع زندگی شهید دریاقلی به کارگردانی شهرام اسدی در جشنواره بین المللی فیلم فجر امسال خبر داد و افزود: بنیاد شهید از فیلمهایی با مضامین ایثار، شهادت، مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس در جشنواره حمایت و تجلیل خواهد کرد.

رئیس کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر از نخستین حضور بنیاد شهید در جشنواره تئاتر فجر امسال با نمایش "گاومیش" به کارگردانی حامد مهیمنی خبر داد و بر حمایت و تجلیل بنیاد شهید از نمایشهایی با مضامین ایثار، شهادت و مقاومت در این جشنواره تأکید کرد.

معاون پژوهشی بنیاد شهید از چاپ و انتشار کتاب نفیس هنری با موضوع جشنواره تجسمی فجرآفرینان( پوستر و گرافیک) در دهه فجر خبر داد و افزود: بنیاد شهید از آثار تجسمی مربوط به ایثار و شهادت در جشنواره هنرهای تجسمی فجر حمایت و تجلیل خواهد کرد ضمن اینکه در دهه فجر نمایشگاه هنرهای تجسمی 4 هنرمند جانباز در لبنان برگزار می شود.

خامه یار گفت: برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم" طرح بصائر" مرحله شهرستانی در کل کشور بین جامعه ایثارگر و شاهد و برگزاری طرح آموزش مفاهیم قرآن در خانه در کل استانها بین جامعه ایثارگر و شاهد از جمله برنامه های قرآنی کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر است.

وی با اشاره به دیدار ایثارگران از مناطق عملیاتی جنوب و غرب در دهه فجر، از دیدار مسئولین کشوری، لشکری، استانی از خانواده شهدا و ایثارگران دوران انقلاب در سراسر کشور خبر داد و افزود: در دهه فجر 30 باب حسینیه شهید در سراسر کشور بازگشایی می شود.

رئیس کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر با اشاره به رونمایی از کتاب "احکام جانبازان" و "شهدای عصر پیامبر(ص)" در ایام دهه فجر از چاپ و انتشار کتاب "انقلاب در وصایای شهدا" خبر داد و افزود: در دهه فجر مجموعه 7 جلدی زندگینامه 7 نفر از آزادگان سیاسی قبل از انقلاب (احمد منصوری، زهرا ومعصومه جزایری، میرمحمدصادقی، حسین رشوند، جاسم عبدالهی، علی صباغ نژاد، منوچهر طالب لو) چاپ و منتشر می شود.

خامه یار با اشاره به راه اندازی زبان اردو سایت "نوید شاهد" و سایت" قربانیان ترور" از وجود 2 میلیون و 500 هزار سند فرهنگی شهدا در این سایت خبر داد و افزود: در طرح یکپارچه سازی اسناد فرهنگی ایثارگران 140 هزار پرونده فرهنگی ایثارگران به اتمام رسیده است که در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

رئیس کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر در پایان از برپایی نمایشگاه و ایستگاه عرضه اقلام فرهنگی، هنری و تبلیغی در دهه فجر و در مسیر راهپیمایی 22 بهمن و توزیع 50 هزار اقلام تبلیغی خبر داد.