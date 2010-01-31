به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این قرار بود هفته پایانی لیگ برتری کشتی فرنگی روز 12 بهمن ماه با برگزاری دیدار تیمهای گاز کرمانشاه با سونی تهران در کرمانشاه و گاز اردبیل و آنزان ایذه در اهواز به پایان برسد، این مسابقات به تعویق افتاد.

فدراسیون کشتی تصمیم گرفت با توجه به فشردگی برنامه های تیم ملی برای شرکت در رقابتهای جام جهانی ارمنستان و رقابتهای بین المللی جام یادگار امام (ره) هفته پایانی لیگ برتر کشتی فرنگی در نیمه دوم اسفند ماه برگزار شود.

فدراسیون کشتی اعلام کرده است زمان هفته پایانی لیگ برتر کشتی فرنگی متعاقبا اعلام خواهد شد. پیش از قهرمانی تیم گاز کرمانشاه قطعی شده است، سونی تهران در جایگاه دوم قرار دارد ولی هنوز تکلیف تیم سوم از میان تیمهای آنزان ایذه و گازاردبیل مشخص نشده است.