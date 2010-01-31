باشگاه استیل آذین رسما با استعفای حمید استیلی مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری باشگاه استیل آذین صبح یکشنبه ضمن اعلام این خبر نوشت: پس از استعفای حمید استیلی بعد از پیروزی مقابل مقاومت در شیراز، مسئولان باشگاه استیل آذین به منظور بررسی این اتفاق جلسات ویژه هیئت مدیره را برگزار کردند.

در این جلسات که در برخی از آنها حمید استیلی نیز حضور داشت درباره علت استعفای مربی استیل آذین ساعات زیادی بحث شد تا بالاخره پس از جلسه شب گذشته (شنبه ) مسئولان باشگاه استیل آذین با توجه به اینکه استیلی علت این کار خود را فشار بازی ها وعجله در تصمیم خود اعلام کردودر مصاحبه ای با یکی از سایت های رسمی بصورت شفاف توضیحاتی ارایه کرد با استعفای استیلی مخالفت کردند و به او امروز یکشنبه اجازه دادند تا در تمرینات استیل آذین حضور پیدا کند.

مسئولان باشگاه استیل آذین ضمن تکذیب مخالفت هیئت مدیره باشگاه با استعفای استیلی که طی دو روز گذشته در برخی از رسانه ها منتشر شده بود اعلام کردند که صبح امروز یکشنبه با جمع بندی های نهایی با استعفای حمید استیلی مخالفت شده است.