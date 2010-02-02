تماشاگران با اتوبوسها مهربانتر شده اند

خبرگزاری مهر - سرویس اجتماعی: اتوبوسهای شرکت واحد تهران تا سه سال پیش قربانی همیشگی مسابقه فوتبال دو تیم پرطرفدار پایتخت بودند، برد یا باخت هیچکدام از این تیمها در سرنوشت غمبار این وسایل نقلیه عمومی تاثیری نداشت.

مدیریت جدید شهرداری تهران با ریشه یابی علل و عوامل بروز این پدیده ی منحصر به فرد و ناپسند که در خوشبینانه ترین حالت بعد از هر شهرآورد چند صد میلیون به اموال عمومی خسارت وارد می آورد، با اقداماتی ساده و معمولی تا حدود زیادی از بروز چنین پدیده زشتی جلوگیری کرد.

جالب آنکه برنامه بزرگی برای حل این مشکل که پیش از این لاینحل می نمود انجام نشد، فقط مسئولان امر راه چاره را در این دیدند که خدمات رسانی به این تماشاگران فوتبال را با چاشنی" احترام و عزت " مخلوط کنند که سرانجام آن مثمر ثمر و نتیجه بخش بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: تجربه ای که شرکت واحد اتوبوسرانی در دو سه سال اخیر آغاز کرد موجب شد از آسیب رسیدن به اموال عمومی و اتوبوسها پس از مسابقه فوتبال دو تیم پرطرفدار تهرانی جلوگیری شود.

جعفر تشکری هاشمی افزود: امیدواریم مسابقه فردای این دو تیم بدون مشکل خاصی به سرانجام برسد و هیچ گونه آسیبی به اموال عمومی که متعلق به خود شهروندان است وارد نشود.

باید اعتراف کرد که پیش از این چه در حوزه خدمات رسانی به تماشاگران پرشور و هیجانی دربی پایتخت و چه در بخشهای دیگر، اگر خدماتی اضافه بر وظیفه معمول از سوی یکی از ارگانها برای شهروندان انجام می گرفت به گونه ای با چاشنی " منت " همراه بود.

هر دو گروه تماشاگران یک مسابقه سرنوشت ساز فوتبال فرقی نمی کند چه آندسته ای که در نهایت به نتیجه مطلوب رسیده و تیم محبوبشان بازی را برده و چه تماشاگرانی که تیمشان بازی سرنوشت ساز را واگذار کرده، به لحاظ هیجانی در مرحله بسیار تحریک پذیری قرار دارند و مترصد واکنش به کوچکترین حرکت خلاف میلشان هستند.

روانشناسان و جامعه شناسان نیز رخدادهای پس از مسابقه فوتبال در دربی تهران و حرکتهای نابهنجار برخی از تماشاگران این بازی را ناشی از همین مسئله دانسته اند.

مهندس حسین بیژنی مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر این مسئله که سرویس دهی مناسب به تماشاگران در تغییر رفتار آنها تاثیر گذار بوده را تصدیق کرده و می گوید: در بازیهای قبل برای جابه جا کردن هواداران از اتوبوسهای فرسوده استفاده می شد اما هم اکنون بهترین اتوبوسها را در اختیار تماشاگران فوتبال قرار می دهیم، در دربی امسال سه هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس در سه ضلع شرقی،‌ ‏غربی و جنوبی ورزشگاه آزادی برای جابه جایی تماشاگران مستقر می شوند. در حالی که در مسابقات گذشته فوتبال اتوبوسها و مینی بوسها فقط مسیر استادیوم آزادی، میدان آزادی و میدان انقلاب را طی می کردند اما در حال حاضر برای رفاه حال هواداران، اتوبوسها و مینی بوسها در سه مسیر شهری تماشاگران و هواداران فوتبال را به مقصد خود می رسانند.

احترام گذاردن شرکت واحد به تماشاگران دربی پایتخت البته تنها به این مسئله ختم نشد و مسئولان این شرکت، مسئله ی کوچک " پذیرایی " از هواداران خسته و کوفته ای را که 90 دقیقه به تشویق تیم محبوبشان پرداخته اند را در برنامه ی خود قرار داند تا به شکلی ملموس این احترام را برای آنها عینیت ببخشد.

بدیهی است هواداران دو تیم که پیش از این شاهد خدمات رسانی احیانأ همراه با منت آن هم با اتوبوسهای فرسوده بوده اند در قبال اتفاقات جدید که پیش از این سابقه نداشت، کمترین کاری که می توانستند انجام دهند، آسیب نرساندن به اتوبوسهای تمیز و نو شرکتی است که از آنها پذیرایی هم کرده است.

ثمرات خوب این تجربه در دربی های سالهای اخیر نیز ثابت شده است به شکلی که به گواه آمار و مستندات حواشی مسابقه های فوتبال دو تیم استقلال و پرسپولیس در این سالها هیچ هزینه و آسیبی را به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتوبوسهایش وارد نکرده است.

اگر همین رویه و روش همراه با احترام در شصت وهشتمین دربی تهران نیز نسبت به تماشاگران ادامه یابد هرگز شاهد وارد آوردن خسارت به اموال عمومی نخواهیم بود، چون طبیعی است که هر فردی که احترام و حقوق بدیهی اش از سوی دیگران محترم شمرده شود به عملی بر ضد آن دست نخواهد زد.