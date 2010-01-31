آب تهران آلوده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پور هاشم درباره بحث آلودگی آب تهران گفت: بر اساس آخرین نمونه برداری از آب تهران که مربوط به 20 روز پیش است، مشخص شد که آب تهران در 22 منطقه تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب این شهر هیچ گونه مشکلی ندارد.

وی افزود: در این نمونه برداریها 26 فاکتور بر اساس استاندارد ملی ذیربط از جمله نیترات، نیتریت، آرسنیک، مس، کلسیم، آهن، روی ...PH و سختی کل موجود در آب اندازه گیری شد که هیچ گونه مغایرتی را با استاندارد ملی نشان نداد.

مدیر کل استاندارد استان تهران با بیان اینکه امسال تاکنون سه بار از آب تهران نمونه گیری شده است، خاطر نشان کرد: علاوه بر 22 منطقه یاد شده دو منطقه نیز وجود دارند که خارج از حوزه آب و فاضلاب تهران هستند که نتایج نمونه برداری از آب این مناطق نیز ظرف چند روز آینده اعلام می شود.

پورهاشم همچنین با اشاره به اینکه نمونه برداری از آب شهرهای کرج، هشتگرد، ورامین، نظر آباد و پاکدشت نیز در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: نمونه برداریهایی که امسال تاکنون از آب شهرهای استان تهران انجام شده است، نشان می دهد که کیفیت آب استان در مجموع مغایرتی با استاندارد ملی نداشته است.

وی ادامه داد: از دو سال گذشته به این طرف سالانه حداقل چهار بار آب تهران به صورت تصادفی تست و نتایج آن برای اطلاع عموم و مسئولان وزارت نیرو اعلام می شود.