موارد فوت مردان بیش از زنان است / بیماریهای دستگاه گردش خون نخستین عامل فوت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسماعیلی با اعلام این مطلب گفت: در 9 ماه سال 1388 تعداد 290 هزار و 336 واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/4 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: تعداد فوت ثبت شده شهری در 9 ماه سال 1388 برابر 197 هزار و 25 مورد و تعداد فوت روستایی آن برابر با 93 هزار و311 رویداد است.

اسماعیلی گفت: در 9 ماه سال 1388 در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان تعداد 126 مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل 119 بوده است.

وی گفت: آگاهی از تحولات اپیدمیولوژیکی مرگ و میر در هر منطقه از مهمترین اطلاعاتی است که در برنامه ریزی‌های منطقه اجتماعی و برنامه ریزی برای تامین حفظ و ارتقای سلامت جامه مورد استفاده قرار می گیرد.

اسماعیلی افزود: در 9 ماهه سال 88 بیشترین فوتهای ثبت شده بر اساس علت، مربوط به بیماریهای دستگاه گردش خون با 3/26 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/4 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت احوال در ادامه افزود: با بررسی آمارهای ثبت شده مشخص گردیده که بیشترین وقایع فوت جاری ثبت شده مربوط به گروه سنی 75سال و بیشتر است که معمولاً این گروه سنی بیشتر در معرض فوتهای طبیعی قرار دارند.

وی در پایان گفت: براساس آمارهای ثبت شده حدود 68 درصد وقایع فوت در مناطق شهری و 32 درصد مناطق روستایی به ثبت رسیده است.